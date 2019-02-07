«Фиктивная семья»: В Подмосковье задержали супругов, которые избили до смерти 3-летнего приемного ребенка

Маленького Павлика (имя изменено) 29 января привезли в подольскую больницу уже без сознания. 3-летнего мальчишку сразу же положили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался, так и не приходя в себя. Диагноз: «черепно-мозговая травма, отек головного мозга, как следствие - кома».

Ребенка привезли на скорой. С ним приехала мама - 42-летняя Валентина Рахимова. Когда ее спрашивали, что произошло, женщина все время путалась. Сначала говорила, что Павлик во время купания подскользнулся и ударился о край ванной головой. Потом - что у него случился эпилептический припадок. (Позже выяснилось, что подобных заболеваний у малыша никогда не было).

Погибший трехлетний Паша (имя изменено).

ШЕСТЬ УДАРОВ В ГОЛОВУ

Судмедэкспертиза выдала заключение: мальчику нанесли не меньше шести сильных ударов в область головы и лица.

Валентина Рахимова, как выяснилось, погибшему Павлику не родная мать. Она - опекун. Вместе с мужем, Александром Кидяровым, женщина воспитывала сразу трех мальчиков, взятых под опеку. Несчастный Павлик был средним, одному его «братику» сейчас шесть лет, другому - всего полтора года. При том, что у самой Рахимовой до этих ребят уже были трое дочерей от других мужчин: 19, 15 и 12 лет.

Валентина Рахимова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следователи сразу обратили внимание на странную деталь: Рахимовой 42 года, ее супругу - 23. При том, что совместных семейных фотографий у них нет. Более того. Кидяров чаще всего любил фотографироваться со старшей дочерью Валентины. Причем, в обнимку, как с близким, так сказать, человеком.

А когда начали общаться со знакомыми семьи и самой Валентиной, выплыли шокирующие подробности.

Александр, муж Валентины Рахимовой, любил фотографироваться со старшей дочерью своей супруги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕ МУЖ, А ЗЯТЬ?

- Установлено, что брак между опекунами фиктивный - муж в действительности является сожителем старшей родной дочери подозреваемой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Фиктивный брак заключён с целью удвоения размера пособий, получаемых от государства на содержание опекаемых детей.

Многодетная семья, благодарно взявшая на воспитание трех ребятишек, оказалась мошенниками?

Для понимания. Московская область выплачивала Рахимовым-Кидяровым на содержание подопечного ребенка до 3 лет (младший мальчик) 12 тысяч рублей, на двух остальных мальчиков - по 10 тысяч. Плюс каждому опекуну - по 3 тысячи рублей в месяц. Плюс 32 тысяч в год на приобретение игрушек и книг. И еще несколько различных выплат, льгот, компенсаций...

«ВЫШЛА ИЗ СЕБЯ»

Валентину Рахимову и Александра Кидярова задержали. Сегодня их доставили на допрос в главк подмосковного СК.

- Во время задержания Рахимова расплакалась, она призналась, что очень устала с детьми в тот день вышла из себя, - рассказал «КП» источник в следствии. - Она сказала, что несколько раз ударила ребенка по голове.

Позднее Рахимова призналась, что очень устала с детьми в тот день вышла из себя.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам медиков, ребенка можно было спасти, если бы опекуны сразу обратились за медицинской помощью. По словам самой Рахимовой, она не решалась звонить в скорую около сорока минут...

Уголовное дело завели по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» (до 15 лет), «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (до 3 лет). Не исключено, что появится еще одна статья - «халатное отношение должностных лиц органов опеки». Сейчас следователи выясняют, кто и когда из сотрудников опеки посещал эту семью, не было ли формальной отписки вместо настоящей проверки условий содержания детей и отношения к ним родителей-опекунов.

- Эта семья уже давно живет в Подольске, но опеку над детьми они оформляли в другом регионе - Самаре, - заявила корреспонденту «Комсомольской Правды» детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Двух мальчиков, которых воспитывали опекуны, из семьи изъяли. Сейчас они находятся во временной приемной семье.