2019-02-07T17:25:34+03:00
Спорт

Телеканал "Матч ТВ" купил права на показ чемпионата Португалии по футболу

Матчи одного из самых интересных европейских первенств можно будет увидеть, начиная со следующего сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Начиная с осени на "Матч ТВ" будут показывать чемпионат Португалии по футболу.Начиная с осени на "Матч ТВ" будут показывать чемпионат Португалии по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Большого футбола на телеканале "Матч ТВ" станет еще больше в новом сезоне. Канал стал обладателем прав на показ чемпионата Португалии, начиная с сезона 2019/2020 годов. Еженедельно из португальского первенства будут транслироваться по три поединка из каждого тура.

Чемпионат Португалии считается одним из самых интересных, поскольку именно оттуда зачастую выходят звезды мирового футбола и отправляются в топ-клубы. Поэтому первенство этой страны - шанс увидеть первыми будущих топ-игроков планеты.

Нынешний чемпионат завершится в мае. И пока что в числе лидеров португальского первенства все известные команды - "Порту", "Бенфика", "Брага" и "Спортинг". В рейтинге УЕФА эти команды стоят достаточно высоко. Лучший показатель - у "Порту", который идет на 9 месте.

В разное время в чемпионате Португалии выступали и футболисты из нашей страны - в "Порту" Сергей Овчинников, Марат Измайлов в "Спортинге", а вот Андрей Каряка - в "Бенфике". Отдельно же стоит ото всех Дмитрий Аленичев. Легенда "Спартака" четыре сезона работал вместе с Жозе Моуриньо и выиграл под началом именитого тренера чемпионат страны, Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов.

И начиная с осени 2019 года "Матч ТВ" будет показывать по три поединка португальского первенства в каждом туре. Встречи будут доступны и на всех ресурсах телеканала - matchtv.ru, sportbox.ru и приложения «Матч! Клуб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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