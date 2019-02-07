В Подмосковье женщина выпала с 9 этажа с 3-летним ребенком в руках

Из подмосковного поселка Малаховка в Люберецком районе в больницу сегодня около 16:30 доставили женщину с маленьким ребенком. По словам очевидцев, она выпала из окна 9 этажа. Оба выжили по счастливой случайности - упали в глубокий сугроб в палисаднике.

- Женщина полураздета, врачам, которые везли ее на скорой, она заявила, что ее квартиру захватили черти и она пыталась от них избавиться, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - У женщины несколько переломов, но она жива. По счастливой случайности, у 3-летнего ребенка вообще никаких внешних повреждений.

По словам источника, сейчас врачи делают малышу МРТ (магниторезонансную терапию, - Авт.) головы, конечности и внутренних органов.

- Пока нет информации, в каком состоянии сейчас женщина - под воздействием каких-то веществ, наблюдается ли у психиатров, - отметил наш собеседник.

- Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, - сообщила «КП» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области. - Создана следственно-оперативная группа.

В ближайшее время планируют допросить выжившую после падения женщину, а также ее соседей, знакомых и родственников.