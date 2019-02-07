Реанимация в небе: в ночные вылеты Московского авиацентра спасли 79 человек

Уникальные вертолеты, заменяющие в воздухе реанимобили, пожарные машины и подъемные краны, базируются на столичном аэродроме «Остафьево» - в самом сердце экстренного воздушного реагирования. Парк из десяти современных машин «Московского авиационного центра» Департамента ГОЧСиПБ журналистам продемонстрировали накануне Дня гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

С прошлого года экипажи санитарных вертолетов дежурят в круглосуточном режиме. Впервые такой график опробовали на мундиале, когда в Москву съехались тысячи болельщиков со всего света. А с 1 августа ночные вылеты введены на постоянной основе. В бригаде вертолета санавиации двое анастезиологов-реаниматологов и фельдшер. А салон «вертушки» оснащен новейшей медтехникой: здесь и дефибриллятор, и аппарат искусственной вентиляции легких — все, что может понадобиться в самых тяжелых случаях.

Будни «Московского авиационного центра» журналистам показали накануне Дня гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Случаи у нас серьезные: ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты... Чтобы зелёнкой помазать, вертолеты не вызывают. В прошлом году, например, наши врачи помогали доставлять в московские больницы пострадавших от перестрелки в Керченском техникуме, - рассказал Олег Катальшев, замдиректора ГКУ "МАЦ" по организации лётной работы. - В сутки дежурят три экипажа, в среднем бывает до 10 вызовов. Чтобы добраться до пациента, требуется от 7 до 15 минут: для наземного транспорта в мегаполисе это практически невыполнимый показатель. Благодаря ночным дежурствам удалось спасти 79 человек.

Заместитель директора ГКУ "МАЦ" по организации лётной работы Олег Катальшев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно был сложный случай: пациент с инфарктом, практически умирающий. Его пришлось реанимировать прямо в вертолете. Но когда мы взлетели, погода ухудшилась, появилась морось, машина начала обледеневать. Мне, как пилоту, пришлось поволноваться. Легче было сесть на аэродроме, но пришлось лететь до больницы, чтобы не рисковать человеческой жизнью. К счастью, того пациента удалось спасти.

В столице для вертолетов МАЦ оборудованы 28 площадок, шесть из них расположены при городских больницах, одна - даже на крыше. Но чтобы добраться к пострадавшим, порой приходится садиться прямо в городе. В этом плане удобна МКАД — она просторная и хорошо освещена, а еще школьные стадионы.

- Наши врачи-реаниматологи также являются аттестованными спасателями. Поэтому, в отличие от бригад обычной неотложки, они могут проходить на место ЧП - например, работать на пожарах и обрушениях, - отметил Вячеслав Каленов, заместитель командира 2-й авиационной эскадрильи МАЦ. - А недавно наши сотрудники прошли обучение и могут работать с воздуха, спускаясь с вертолета на тросах. Таким образом, людей можно эвакуировать с высоты, до которой с земли сложно добраться. Правда, пока таких случаев еще не было.

Заместитель командира 2-й авиационной эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из 10 «вертушек» авиацентра 5 — санитарная авиация и 4 — пожарная. Последние представлены вертолетами Ка-32А и Ми-26. Ка-32 благодаря отсутствию хвостового винта очень компактен и в то же время устойчив. Такая машина поднимает до пяти тонн воды, а с навесом в виде водяной пушки может тушить огонь вертикальной, горизонтальной и даже боковой струей. Настоящий титан авиапарка Московского авиацентра - самый большой в мире вертолет Ми-26. Он может перевозить до 15 тонн воды, а его кабина настолько велика, что в нее помещаются даже «КамАЗы».

Вертолет Ка-32 в воздухе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гигант Ми-26.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Этот вертолет используется для масштабных пожаров и ЧС, а также для перевозки крупногабаритных грузов, - объяснил журналистам Артур Шелешков, командир авиационного звена. - Так, в 2010 году, когда в Подмосковье горели торфяники, эта машина работала на износ. А в 2012 году наш Ми участвовал в тушении огня в одной из башен Москва-Сити. Ночь, высота 300 метров, сильный ветер. И на этой мощной «вертушке» наши летчики сработали ювелирно. Ликвидировали огонь практически в два захода.

Командир авиационного звена Артур Шелешков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мировой практике авиации это был первый подобный случай — после успешного тушения небоскреба к российским летчикам даже приезжали перенимать опыт зарубежные коллеги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 900 заявок ЦЭМП обработали экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра за 2018 год.

526 пациентов были доставлены в больницы Москвы.

6 вылетов осуществили пожарные вертолеты МАЦ, приняли участие в тушении 4-х крупных пожаров.