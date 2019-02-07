“Способность учиться может стать привилегией элиты”: почему дети не хотят читать и что с этим делать

Современные дети плохо читают – в прямом смысле смотрят в книгу и видят фигу. По данным международного исследования PISA, почти каждый десятый российский школьник не может выделить основную идею прочитанного текста или найти в нем какую-то информацию. Ещё 18% не могут сделать даже простые выводы из прочитанного и продемонстрировать хоть какое-то понимание. Для сравнения, в других странах такие проблемы возникают у 6% и 12% школьников, соответственно.

Что не так с нашими детьми? Как увлечь их чтением? И что будет, если они совсем перестанут читать?

Быстро и пусто

По словам известного физиолога Марьяны Безруких, директора Института возрастной физиологии, так нам аукается пережиток советской системы образования, когда детей натаскивали на скоростное чтение. Читатели старшего возраста, наверно, и сами проходили такие тесты – ребёнку дают читать вслух фрагмент из книжки, рядом садится медсестра с секундомером, и считает, сколько слов школьник успеет протараторить за минуту. Про понимание даже речи нет. Кое-где, особенно в регионах, скорость чтения меряют до сих пор.

- Для того, чтобы понимать, что мы читаем, мозг должен быть достаточно сформирован, - объясняет Ольга Драгой, заведующая Научно-учебной лабораторией нейролингвистики НИУ ВШЭ. – Мы проводили исследование и смотрели, как читают текст взрослые и дети, на чем фокусируется их внимание. Взрослые воспринимают слова целиком, третьеклассники – скорее, по слогам, а вот в первом классе дети рассматривают чуть ли не каждую букву.

Для дошкольников и тех, кто только-только пришел в школу, чтение - это серьезный труд, без шуток. Воспринимать сложные тексты для них – всё равно, что читать по-болгарски или по-македонски: буквы знакомые, а смысл ускользает. Поэтому главное правило выглядит парадоксально: хотите, чтобы ребёнок любил книги – не грузите его ими.

Вместе и вслух

Тут все зависит от родителей. Чтобы уже в первом классе школьник читал бегло и осмысленно, у него должен быть хороший словарный запас и фонематическая подготовка.

- Фонематические навыки – это то, насколько хорошо ребёнок умеет соотносить звуки, которые слышит, и буквы, которые видит, - объясняет Марина Кузнецова, сотрудник Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, один из авторовисследования о читательской грамотности первоклассников. – Для этого полезно играть с ребёнком в игры с буквами и словами. И конечно, чем больше родители общаются с ребёнком, говорят с ним на правильном литературном языке, тем лучше его речь и проще ему осваивать чтение.

Чтобы уже в первом классе школьник читал бегло и осмысленно, у него должен быть хороший словарный запас и фонематическая подготовка.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Самый простой способ увлечь малыша книгой - читать вместе с ним вслух. А после обсуждать сюжет и персонажей, придумывать свои собственные истории про полюбившихся героев и альтернативные варианты развития событий. Это развивает и фантазию ребёнка, позволяя мозгу работать лучше.

- Взрослые часто думают, что сказка на ночь – это для малышей, - говорят исследователи. – Однако, это развивает сразу несколько навыков. Ребёнок учится воспринимать текст на слух, а это потом пригодится ему на уроках. Развивается его словарный запас, и у него потом не будет ступора, если в книге встретится незнакомое слово. Все это позже хорошо сказывается на успеваемости в школе. И наоборот, если у ребёнка скудный словарный запас и плохо с фонетикой, то даже если его рано научат читать, он будет прогрессировать гораздо медленнее сверстников.

“Способность учиться может стать привилегией элиты”

Сейчас столько аудиокниг, подкастов, видеороликов и инфографики, что больше не нужно проглатывать огромные "кирпичи" текста, чтобы узнать что-то новое. Да и интернет во многом способствует клиповому восприятию информации. Ленты соцсетей с короткими постами, пятиминутные ролики обо всех тайнах науки и беллетристика в кратком пересказе – читать больше не обязательно.

- Это одна из ловушек современности – уметь читать сложные тексты теперь необязательно, поэтому таких людей будет становиться все меньше и меньше, - уверена нейролингвист Татьяна Черниговская, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. – Разница между теми, кто может читать сложную литературу и теми, кто читает посты в интернете, будет нарастать. Но получить действительно хорошее образование, фактически, не умея читать, невозможно. И сама способность учиться может стать привилегией элиты.

Как помочь ребёнку научиться читать лучше

- Подбирайте книги по возрасту и ориентируйтесь на уровень и интересы своего ребёнка. Школьная программа им часто не соответствует.

- Слушайте разнообразную музыку – это развивает слух и формирует новые нейронные связи. От болезни Альцгеймера потом тоже пригодится.

- Рисуйте, плетите из бисера, лепите из пластилина – это полезно для мелкой моторики и для развития мозга в целом.

- Во время занятий не торопитесь, не ругайте ребёнка и делайте перерывы. Стресс блокирует способность запоминать что-то новое. А перерывы нужны, чтобы новая информация успела правильно усвоиться.

- Подавайте собственный пример и читайте сами, для удовольствия. Пусть ребёнок увидит, что читать надо не только для хороших оценок и сдачи экзаменов.