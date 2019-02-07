Искусство для каждого: В России появится первый тактильный музей

Как тому, кто не видит, понять красоту скульптуры, а тому, кто не слышит - узнать рассказ экскурсовода? Сделать искусство доступным абсолютно для каждого, независимо от его физических возможностей, решили благотворительный фонд «Система» и Русский музей. Совместно они запускают серию инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями.

Главным из них станет создание первой в России постоянной экспозиции для незрячих и слабовидящих. Тактильный музей появится уже в конце 2019 года в Санкт-Петербурге. В залах Строгановского дворца посетители смогут узнать историю России и Северной столицы через скульптуру и пластику начала 18 – середины 20 века. На первом этаже дворца появятся тактильные экспонаты-реплики произведений искусства. Сотрудники музея также подготовят тифло и аудио комментарии и информационный тактильный стенд на шрифте Брайля.

Еще один инклюзивный музейный проект уже был запущен в конце 2018 года. Это цикл из 5 экскурсий для глухих и слабослышащих людей по постоянной экспозиции корпуса Бенуа «От Михаила Врубеля к Павлу Филонову». Для посетителей с нарушениями слуха также разработают мобильный видеогид на жестовом языке об истории Мраморного дворца и экспозиции «Музея Людвига в Русском музее».

Отдельную образовательную программу готовят для детей. В серии занятий «Мост над бездной» ребята с расстройством аутического спектра смогут создавать собственные арт-проекты и просто общаться со сверстниками.

Кроме того, в рамках проекта в Русском музее будут созданы специальные информационные сервисы и модернизированы пандусы.

- В Русском музее инклюзивные программы разрабатываются искусствоведами, художниками, арт-терапевтами и кроме того специальными психологами, поэтому все маршруты экскурсий, занятий адаптированы с учетом особенностей восприятия и мышления детей и взрослых с особенностями, но при этом остаются интересными и для детей и взрослых без особенностей развития. Это делает пространство музея доступным для всех посетителей без исключений, – рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

Кстати, фонд «Система» сотрудничает с Русским музеем с 2003 года, передает проект "Открытые НКО". В числе совместных проектов - выставки «Сага о Романовых», «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта», «Неожиданный Малевич», а также реставрация произведений искусства, дворцовых и садовых архитектурных ансамблей.

- Одна из важных задач нашего фонда – делать культурное просвещение более доступным, расширять его границы с учетом современных возможностей. Для этого мы открываем самые интересные выставки в партнерстве с Русским музеем, занимаемся развитием и популяризацией отечественного культурного наследия в России и за рубежом. В рамках нашей акции «Культурный выходной» мы открываем для свободного входа двери крупнейших музеев страны, повышая доступность культурного досуга. Серия инклюзивных проектов – закономерное продолжение нашей просветительской программы. Мы считаем, чтобы каждый, вне зависимости от обстоятельств, должен иметь возможность приобщиться к искусству, – сообщила президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

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