«Серые мышки» стали королевами красоты: как попасть в телевизор и бесплатно изменить внешность

В телепроекте «Перезагрузка» бесплатно помогают женщинам, которые попали в сложные жизненные ситуации. С героинями несколько месяцев занимаются психологи, но результаты этой работы женщины смогут оценить, вернувшись домой. А мы рассмотрим их внешние преображения. С героинями работают стилисты, стоматологи, тренеры, диетологи. Помимо профессионального макияжа и новой прически участницам «Перезагрузки» дарят еще и «новое лицо». Почему-то практически все, даже молоденькие девчонки, решаются лечь под нож пластического хирурга и испытать на себе новейшие косметологические процедуры. Будут ли какие-то последствия после таких серьезных вмешательств - покажет время, а мы пока оцениваем внешние перемены.

АНЖЕЛА, 34 года

У Анжелы была счастливая семья, но три года назад она стала вдовой. «За это время я превратилась в унылую тусклую бабенку...» - героиня обратилась в программу, чтобы ей помогли начать активную жизнь.

Что сделали?

Пластическая хирургия. Анжела решилась на круговую блефаропластику: операция убирает избыток кожи и морщинки в области верхних и нижних век, мешки под глазами, опущение уголков глаз.

Косметология. Молодой женщине сделали целый комплекс процедур. Ботулинотерапию: инъекции для омоложения кожи, которые расслабляют активные мимические морщинки. Контурную пластику препаратом Рестилайн: инъекции помогают устранить (заполнить) носогубные складки, морщинки, скорректировать форму губ и овал лица; эффект сохраняется около года. Биоревитализацию: инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и питания тканей. Лифтинг Ulthera в подчелюстной зоне: аппаратная процедура для подтяжки кожи. Перманентный макияж бровей: при этой процедуре в верхний слой кожи вводится краситель, так создается нужный рисунок.

ДАМИАНА, 21 год.

Девушка переживает из-за того, что сильно поправилась за последние несколько лет. Ее мечта похудеть с 92 кг до 45 кг. А пока ее научили не стесняться своего тела, быть собой и уверенно идти к цели.

До визита на телепроект Дамиана переживала из-за набранного веса. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Пластическая хирургия. Ринопластика - девушки сделали операцию по коррекции формы носа.

Косметология. Процедуры начали с «ручной» чистки лица, затем назначили курс пилингов по коррекции кожных высыпаний. Сделали криомассаж и лазерное омоложение (убирает расширенные поры, растяжки, «оплывший овал»), мезотерапию в области подбородка (инъекции для устранения косметических недостатков кожи).

НАТАША, 34 года.

После трех неудачных браков Наташа ищет причину: почему ей так не везет с мужчинами и мечтает поверить в себя.

Наташа трижды выходила замуж, но счастья так и не обрела. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Пластическая хирургия. Блефаропластика верхних и нижних век, маммопластика.

Косметология. Наташа хотела избавиться от мимических морщин, поэтому ей провели лазерную шлифовку, сделали различные процедуры по омоложению лица и шеи, ботулинотерапию. Также ей удалили неудачный татуаж бровей и проступившие сосуды на лице. Сделали перманентный макияж бровей и губ.

ЕЛИЗАВЕТА, 19 лет

Юной девушке надоело быть пацанкой. Лиза мечтала стать женственной - научиться краситься, одеваться и изменить привычки.

В свой "пацанский" образ Лиза мечтала добавить женственности. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Пластическая хирургия. Елизавета решилась на риносептопластику - операцию, во время которой устраняют искривление носовой перегородки и исправляют форму носа. Также ей ушили мочки ушных раковин после тоннелей.

Косметология. Девушке провели курс процедур для коррекции высыпаний на коже, сделали перманентный макияж бровей и скульптурирование лица инъекциями, которые должны уменьшить в объеме жировые клетки подтянуть кожу. После этой процедуры, выполненной качественными препаратами, обещают уменьшить объем щек, убрать «второй подбородок», разгладить «носогубки», уменьшить «малярные мешки».

ОЛЬГА, 34 года.

Эта героиня жаловалась на то, что никак не может забыть и отпустить бывшего мужа. Запуталась в своих чувствах, мечтает выбросить экс-супруга из головы.

Ольгу слишком долго тревожили воспоминания о бывшем муже. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Пластическая хирургия. Ольга решилась на блефаропластику верхних век и маммопластику.

Косметология. Врачи-косметологи сделали героине телепроекта чистки и пилинги лица, процедуры лазерного омоложения и инъекции ботекса, контурную пластику и перманентный макияж губ

ТОНЯ, 32 года.

Молодая женщина не побоялась признаться, что пережила насилие. Тоня рассказала, что очень хочет быть счастливой, любить, полюбить себя и не бояться выражать эмоции.

Тоня нашла в себе силы пережить насилие и теперь хочет найти свое счастье. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Косметология. Тоне сделали фракционный термолиз - это аппаратная процедура омоложения кожи, после которой разглаживаются морщинки, восстанавливается тонус кожи. Также женщина согласилась на ботулинотерапию, лазерное омоложение, перманентный макияж бровей, губ и век.

КРИСТИНА, 29 лет

Кристина Рей «прославилась» визитами на ток-шоу, куда ее приглашали из-за того, что она «накачала» самые большие губы в мире. Большинство людей ее осуждали и не понимали, поэтому Кристина решила исправить «ошибки молодости».

Кристина решила исправить ошибки молодости - последствия визитов к пластическим хирургам. Фото instagram.com/perezagruzkatnt

Что сделали?

Пластическая хирургия. Хирург поработал с носом Кристины и сделал ей риносептопластику.

Косметология. Кристине удалили лазером старый татуаж и татуировки, и сделали аккуратный перманентный макияж бровей, губ и век. Удалили проступающие сосуды на лице, сделали процедуры биоревитализации, лазерного омоложения, плазмотерапии.

Как стать участницей телепроекта «Перезагрузка»? В шоу набирают женщин из разных регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте.