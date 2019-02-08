Эпатажный сын Елены Яковлевой после развода покрасил волосы в розовый цвет

Сын актрисы Елены Яковлевой известен эпатажными экспериментами с собственной внешностью. Все тело и даже лицо 26-летнего Дениса Шальных густо покрыто татуировками. Недавно молодой человек пережил болезненный развод со свой женой Викторией: пара рассталась после полутора лет семейной жизни. Возможно, Денис решил начать новую жизнь в новом образе – и снова сменил имидж. Сын звезды «Каменской» покрасил волосы и бороду в розовый цвет.

Денис работает в одном из московских барбер-шопов, где он делает стильные стрижки своим клиентам. Преобразиться ему помогли коллеги по парикмахерской. Своим новым образом Шальных похвастался в Инстаграме.

- Совершенно новый я, - написал молодой человек под снимком с розовыми волосами.

Сын звезды «Каменской» покрасил волосы и бороду в розовый цвет. Фото: Инстаграм.

Денис ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале (в прошлом он – тренер по фитнесу). На комментарии в соцсетях по поводу того, что он выглядит как фрик, молодой человек реагирует с недоумением. И настаивает: он просто любит меняться.

- Ну, сколько можно меня «фриком» называть? Вы бы посмотрели, к примеру, фильм Castle Freak и прикинули, что это вообще за фрики такие, вместо того, чтобы лепить тег на каждого второго с наколками и дырками. Там настоящий урод, живущий в замке, ожесточенно убивает молодых мужчин и женщин. Я этим не занимаюсь. У меня довольно приятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается, - написал он в соцсетях.

По словам друзей Дениса, с женой он расстался два месяца назад. Елена Яковлева развод сына не комментирует, но не скрывает, что она огорчена.

Свадьба Шальных и его избранницы Виктории Мельниковой, выпускницы факультета журналистики, в 2017 году прошла скромно, без свадебных нарядов и пышных торжеств. Жених и невеста тихо расписались в загсе, пригласив только близких друзей. Елена Яковлева на свадьбе не присутствовала, но невестку приняла тепло. Поначалу молодая жена принимала и любила все странности своего неординарного мужа. Одобряла она и то, что Денис создал рок-группу и снял свой первый клип, в котором сыграл пациента психбольницы. Виктория во всем поддерживала мужа, пока не узнала, что парень ей изменяет. По словам окружения пары, Денис нисколько не переживает из-за развода и уже вовсю строит планы на других девушек.

Своим новым образом Шальных похвастался в Инстаграме.

Денис Шальных – единственный ребенок Яковлевой и актера Валерия Шальных. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки – молодой человек втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе татушку на спине в знак солидарности с ним. Однако в какой-то момент увлечение наследника вышло из-под контроля мамы.

Сейчас парень жалеет, что набил себе тату на лице, и хотел бы избавиться от них. Но выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы.

- Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть, - рассказывала актриса в одном из интервью.

moonmoonotterboi У меня очень красивая мама. У меня очень красивый папа. А я сам вообще апогей красоты. Посмотрите на меня! Понимаю, что иногда эту губительную силу нужно сдерживать, дабы вокруг постоянно не начинались массовые беспорядки, ритуальные убийства и оргии, но сейчас просто сглотните слюну непрекращающегося вожделения и хоть чуток порадуйтесь за то, что я испытал действительно крутой и интересный опыт пребывания на театральной сцене.

Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Пробует себя Денис и как актер. Не так давно он вышел вместе с Еленой Яковлевой на сцену в спектакле «Немаленький принц». В постановке детского театр-студии «15» приняли участие талантливые дети со всей страны.