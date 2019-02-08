Вот и стало обручальным олимпийское кольцо

Ровно пять лет назад в Сочи стартовали зимние Олимпийские игры. И во время соревнований создаются потрясающие истории. Мы вспомнили самые яркие лав-стори тех Белых игр и написали им продолжения.

Дарья Домрачева - Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон)

Пять лет назад этот роман был главной темой сплетен в Сочи-2014. Папарацци носились с идеей фикс заснять норвежца и белоруску вместе. А когда на церемонии закрытия Бьорндален оказался рядом с белорусской делегацией, светские репортеры взвыли от восторга: «Наконец-то они признались!»

Но лишь в 2016 году на специальной пресс-конференции Уле-Эйнар признался, что они с Дарьей ждут ребенка. 16 июля они сыграли в Осло скромную свадьбу, а 1 октября в Минске у них появилась дочка Ксения.

А ведь познакомились они еще на Олимпиаде-2010, тесно стали общаться в 2012 году. Но окончательно Даша сразила норвежца именно в Сочи-2014, где завоевала сразу три «золота».

Сейчас пара живет на две страны - в Минске и в норвежском Бейтостолене, где Уле еще в 2004 году выстроил огромный дом на девять спален. Дарья учит норвежский, Уле-Эйнар в качестве телекомментатора носится по этапам Кубка мира.

Заварзина стала комментатором и теперь берет интервью у мужа, Вика Уайлда. Фото: instagram.com

Алена Заварзина - Вик Уайлд (сноуборд)

Вик и Алена познакомились весной 2011 года в Москве, на Воробьевых горах. А потом Вик позвал Алену знакомиться с отцом, который живет в Мексике.

А после свадьбы в Новосибирске Уайлд принял российское гражданство. В Сочи-2014 у него - две золотые медали, у жены - «бронза». Теперь Алена - спортивный комментатор и озвучивает выступления своего мужа, который продолжает гонять на сноуборде.

Алексей (на заднем плане) не бросил Марию в трудный момент, и она отблагодарила, родив ему сына. Фото: instagram.com

Мария Комиссарова - Алексей Чаадаев (фристайл)

Это страшная история, у которой, к счастью, оказалось продолжение, вселяющее надежду. Мария Комиссарова летела в Сочи с мечтой не только об олимпийской медали. Гораздо важнее ей было планировать то, что должно было случиться потом: свадьбу, детей, замечательную жизнь. Но падение на олимпийском склоне во время тренировки перечеркнуло все и разом. Страшный диагноз - перелом позвоночника со смещением и поперечный паралич - не оставлял практически никаких надежд. Спортсменка рыдала в подушку, и именно в этот момент ее молодой человек, тоже фристайлист, Алексей Чаадаев сделал ей предложение.

Они долго не играли свадьбу - Маша хотела непременно танцевать на ней. С таким диагнозом надеяться на такое было бы наивно. Но если верить в чудеса, то они происходят. А весной 2017 года у Маши и Алексея родился сын Матвей.

Марианна и Шарль целовались в Сочи после каждой медали. Фото: instagram.com

Марианна Сен-Желе и Шарль Амлен (шорт-трек)

В Сочи одним из самых ярких кадров стала сцена поцелуев канадских конькобежцев Шарля Амлена и Марианны Сен-Желе. А вскоре репортеры раскопали историю: первый поцелуй Шарля и Марианны состоялся на предыдущей Олимпиаде в Ванкувере. И с тех пор каждую олимпийскую победу пара отмечала именно так! А побед было немало - Амлен трехкратный олимпийский чемпион, Сен-Желе трижды завоевывала «серебро».

Но любовь оказалась невечной. В марте 2018 года Шарль и Марианна сообщили о том, что расстаются. А ведь после Пхенчхана собирались пожениться.

«Еще не все зубы выросли, но коньки уже свои собственные!» - подписали в соцсетях фигуристы фото со своей дочкой. Фото: instagram.com

Татьяна Волосожар - Максим Траньков (фигурное катание)

Когда Максим Траньков и Татьяна Волосожар встали в пару, у каждого из них была своя личная жизнь. У Максима - девушка Саша, с которой он прожил 10 лет, у Татьяны - Станислав Морозов, ее бывший партнер на льду, а потом и тренер. Порвать с прошлым казалось сложно. А весь олимпийский сезон Траньков и Волосожар старались скрывать вспыхнувшие между ними чувства. Потом были два «золота» в Сочи-2014, свадьба 18 августа 2015 года. А в феврале 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

Сейчас Максим - тренер, а Татьяна иногда помогает ему на льду, но больше занята семьей, хотя и находит время участвовать в различных шоу.

Кореец Виктор Ан гордится своими русскими победами. Фото: Андрей ГОЛОВАНОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нам нечего скрывать и есть чем гордиться», - заявили российские олимпийцы, принявшие участие в необычной акции сайта teamrussia.pro. Они снялись обнаженными, держа в руках фото своих побед.

Биатлонистка Дарья Виролайнен - «вооружена и опасна». Фото: Сергей КИВРИН

Наши олимпийцы выслушали массу неприятного из-за допинговых скандалов. На них обрушиваются и новые обвинения, и даже презрение коллег из других стран. И российские чемпионы ответили. И им, и нам есть чем гордиться. И Сочи-2014 останется красивой и победной страницей нашей истории.

Ну а откровенная съемка пусть привлечет внимание не только врагов, но и друзей.