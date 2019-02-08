Отец Александр: В рясе в школу не хожу, с роботами дружу

«ТЕОРИЮ ДАРВИНА ТОЖЕ ИЗУЧАЕМ»

Стол в директорском кабинете отца Александра завален бумагами. Рядом компьютер. На полках - папки с отчетами. Сам Александр Сергеевич Камбалин в обычном синем костюме. И лишь в дальнем углу две иконки, которые не сразу-то и заметишь. У иных светских директоров священных изображений в кабинетах поболе будет.

- А в рясе часто сюда приезжаете? - знаю, что по выходным иерей Александр ведет богослужения в Крестовоздвиженском соборе Калининграда.

- А зачем? - переспрашивает он. - Зачем смущать людей? Это светское общеобразовательное учреждение, которое работает по законам Российской Федерации и стандартам Минобра. И биологию с теорией Дарвина тоже изучаем. Не поверишь, но на родительском собрании никто про рясу и не спросил - их в первую очередь интересовало образование детей, чтобы они знания нужные получали.

- А представители других религий как к вашему назначению отнеслись?

- Недавно отец-мусульманин приходил. Мы с ним определяли программу, по которой его ребенок учиться будет. Руки пожали друг другу, никаких вопросов. Вообще ни одного конфликта у нас с родителями не было.

УРАВНОВЕСИТЬ СЕКТАНТОВ

Священником Камбалин был не всегда. Окончив Карельский пединститут по специальности «учитель географии», он с головой окунулся в 90-е. Держал палатку с привезенными из соседней Польши товарами. А потом вдруг стало скучно. И он отправился в ближайший детдом - работать по специальности. Перспективного молодого педагога заметили, и вскоре он возглавил в Калининграде центр образования - занимался педагогической реабилитацией и социальной коррекцией трудных детей.

В первые же дни обнаружилось: душеспасительную работу с ребятами здесь вели «дети Солнца» - типичные западные сектанты, десант которых в те годы обрушился на Россию. И Александр Сергеевич начал приглашать православных священников, а сам все чаще стал ходить на воскресные службы в храм, где однажды ему предложили стать замдиректора создаваемой православной гимназии. Согласился не раздумывая и отработал там почти десять лет.

- Еще я юридический окончил, так что могу преподавать географию и право.

А в 2011 году Камбалин, отучившись в духовной семинарии, был рукоположен в диаконы. Спустя еще шесть лет - уже в иереи.

- Батюшка… - хочу я задать очередной вопрос и осекаюсь: я, похоже, единственный, кто обратился к нему по-церковному.

- Ну да, - пожимает он плечами. - Все по имени-отчеству обращаются. Хотя недавно встретились на крыльце с бабушкой, пришедшей за внуком: «Правду говорят, что вы - священник?» Я кивнул, и она тут же попросила благословения. Конечно, благословил.

ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ - И НА УРОК ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Директора в этой школе явно не боятся. Едва сели пообедать в столовой и Камбалин только успел почитать молитву на принятие пищи и покрестить блюда, подбежала девчонка с косичками:

- Александр Сергеевич, а когда у нас уроки с роботами начнутся? Тоже хотим!

Глаза директора загораются. Самое большое удивление ждало меня впереди.

В классе робототехники третьеклашки через планшеты с вайфаем управляют какими-то конструкциями, переставляют клеммы и возятся с настройками приложений. Чувствую себя безнадежно отставшим от прогресса. Зато отец Александр с гордостью рассказывает о только что приобретенных инновационных новинках:

- Это EV3, а вот это Bitronics - набор-конструктор для изучения биосигналов человека. Ты собираешь робота, программируешь его, водишь своей рукой, а он за тобой все движения повторяет! А вот еще смотри, что у нас есть, - очки виртуальной реальности. Эх, приложение не успел в новый телефон поставить… В них и виртуальные экскурсии проводить можно, и уроки всякие. Недавно купили урок астрономии: ребенок видит созвездия, движения планет!

Отцом Александра Сергеевича дети не называют - только взрослые.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

СУДНЫЙ ДЕНЬ ПРИБЛИЖАЮТ ГРЕХИ, А НЕ ГАДЖЕТЫ

Камбалин с энтузиазмом рассказывает о цифровых технологиях, необходимости инноваций в каждой школе. О поднаторевших в этих технологиях детях, которые замахнулись на сборку некоего экоплота-робота, чтобы с его помощью летом почистить дно местного озера. О квадрокоптере для изучения зимнего леса.

- Не боитесь, что дети однажды Терминатора изобретут и Судный день приблизят? - передаю страхи многих христиан, ревностно выискивающих в научно-техническом прогрессе тайные знаки приближения конца света.

Но батюшка-директор только пожимает плечами:

- От новинок все равно никуда не денешься. А Судный день приближают вовсе не гаджеты, а грехи наши.

…А через пару дней в храме иерей Александр Камбалин в праздничном облачении ведет воскресную службу.

- Благословите, отец Александр, - по ее окончании выстраиваются в очередь прихожане. Спустя время он разоблачается и спешит домой. Завтра снова в школу, где для всех он будет просто Александром Сергеевичем.

ОБЪЯСНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

«Он идет в ногу со временем»

Андрей ТОЛМАЧЕВ, гендиректор Корпорации развития Калининградской области (в 2018-м, будучи главой Светлогорского района, назначил Камбалина):

- Было несколько кандидатур на должность директора. Мне очень понравилось его инновационный взгляд на вещи, потому выбор и пал на него. Камбалин отличный хозяйственник, ему удалось скоординировать действия коллектива и наладить отношения с родительским комитетом. С другой стороны, очень много удалось по учебному процессу, внедрил много инновационных программ, робототехнику. Это человек, идущий в ногу со временем.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

«В нашем мире единственный носитель морали 24 часа в сутки - это священник»

Дмитрий СТЕШИН

Школа для учителя - место работы, сетка уроков, доплата за дополнительные часы: в 8 утра начал - в 15.00 свободен. У меня мама учительница, я знаю. Что волнует педагогический коллектив? Чтобы не было драк, травм, криминала и ранних беременностей. В стенах школы, разумеется, до 15.00. В итоге ребенок проваливается между этих жерновов во взрослую жизнь совершенно необтесанным. Его и нравственность формирует YouTube, дегенеративные рэперы и засиженные колымские педерасты, изображающие на детской дворовой площадке воров в законе. И получается, единственный носитель морали все 24 часа в сутки, тех самых 10 христианских заповедей - это священник. И не надо так потеть и вскидываться на слово «христианские»! Заповеди эти едины, их с незначительными искажениями использовали даже в советском «Кодексе строителя коммунизма». Но самое главное - священник может, обязан и умеет эти заповеди транслировать детям. Я не понимаю, кто может быть против этого.

ОЩУЩЕНИЯ

«Обидно, но закономерно»

Алексей БОЯРСКИЙ

В XXI веке единственным моральным авторитетом в городе оказался священник. Это обидно. Ни уважаемый ученый, ни поэт, которым гордятся и любят как местную достопримечательность, ни даже героический ветеран одной из последних войн. Обидно, но закономерно. Когда в обществе все прежние точки опоры утрачены, а новые не найдены, когда нет даже попыток сформулировать национальную идею, религиозные институты автоматически становятся последним прибежищем. А их представители, даже сами того не желая, при полном отсутствии иных авторитетов вынуждены брать на себя роль взрослых. И не только по отношению к школьникам. Хорошо, если они эту роль понимают правильно.