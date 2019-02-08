«Она ж не курит и не пьет, причин для сплетен не дает»

У Ирины Муравьевой есть любимая фраза: «Свой возраст не скрываю, потому что за студента замуж не собираюсь». «Самой обаятельной и привлекательной» исполняется 70 лет, и это даже странно. Муравьева - человек молодого амплуа: 20-летней она играла в Центральном детском театре мальчишек, а 16-летнюю Нину Соломатину из «Карнавала» - когда ей было изрядно за тридцать. И при этом не была миниатюрной и сильно моложе своих лет никогда не выглядела. Ее молодость - это характер. Открыто реагирующая на все, не умеющая скрывать эмоции. Наряду с блестящими фильмами вспоминается еще и передача «Квартирный вопрос», помните, когда актрисе сделали кухню, а она не смогла скрыть, что получилась ерунда. «Не хватает рогов, и будет домик лесника!» - говорила чуть не плача.

Со своими многословными, суетливыми героинями Муравьева имеет мало общего. Ни на кладбищах, ни в библиотеке с мужчинами не знакомилась, сорок лет прожила с режиссером Леонидом Эйдлиным, предпочитая патриархальный уклад жизни. С юных лет выбрала для себя один образ - удлиненное каре и ободок на все случаи жизни. Вечно узнаваемая Нина Соломатина из «Карнавала». На одной из встреч со зрителями ее попросили назвать самый яркий эпизод в жизни. А она вдруг задумалась надолго и сказала невпопад, что не ожидала, как стремительно летит жизнь. В одно мгновение.

Двадцать лет назад, когда журналистка «КП» Галина Сапожникова спросила Муравьеву, чем та будет заниматься лет через двадцать, она ответила, что театр - не главное в ее жизни, поэтому она будет подметать где-нибудь или сторожить. К счастью, Ирина Вадимовна продолжает работать в Малом театре.

«Почему вы так мало снимались»

Когда на экраны вышел фильм «Москва слезам не верит», кинокритики аж подскочили - где была такая замечательная артистка столько времени? «Неужели столь профессионально и уверенно выступила дебютантка? Увы - нет. Увы - потому что стаж актрисы Муравьевой насчитывает десять лет. Десять лет, потерянных для кинематографа», - писала кинокритик Татьяна Савицкая.

Сколько лет потеряно для кинематографа после девяностых - страшно сказать. А зрители все удивляются, что такая хорошая, запоминающаяся артистка рано ушла с экранов. А Муравьева не любит сниматься, потому что себя не узнает. Ее считают великолепной артисткой кино. А она твердит: «Я - артистка театра».

Вообще нет ни одной роли, где бы она себе нравилась. Про фильм «Москва слезам не верит», сделавший ее знаменитой, сказала так: «Все, что я ненавижу, вылезло на экране. Такая моя героиня получилась противная…» Известна история, что от «Самой обаятельной и привлекательной» она настойчиво отказывалась. И благо что режиссер Геральд Бежанов - восточный человек, не привыкший встречать отказы, особенно от женщин. Он проявил настойчивость. Муравьева покорилась. Долго ненавидела фильм, когда про него спрашивали, краснела и извинялась. И только недавно призналась, что пересмотрела и с удивлением поняла: надо же, кино-то неплохое.

Фото: Кадр из фильма

Вечный ребенок

Она блестяще играла в детском театре. Здесь раскрылся ее комедийный талант. Недоброжелатели, конечно, долго еще упрекали, что и во взрослых ролях у нее сохранился тюзовский налет. Что в этом плохого, правда, непонятно. Но факт в том, что даже во взрослых ролях ее обожают смотреть дети. В этом и заключается феномен ее «молодости»: когда ты неусыпно находишься под чьим-то всевидящим оком, самое безопасное - все время оставаться ребенком и комиковать.

Какая она на самом деле? Друзья и коллеги в один голос говорят, что очень веселая, светлая. На празднование 50-летия артистки коллеги из Малого театра устроили капустник. И впали в ступор. В шутливой песенке актеры долго перебирали все, в чем Муравьева не была замешана: «Хотя бы мужу изменяла, подолгу дома не жила… Она ж не курит и не пьет, причин для сплетен не дает, жена прекрасная и мать и на тусовках не видать»… И наконец решили ее скомпрометировать сами: расцеловать, кто куда успеет, и заснять на камеру.

Как поздравят Муравьеву в этом году - вопрос. Может быть, она ответит 14 февраля на творческом вечере.