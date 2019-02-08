Конфуз на балу: Пышный бюст Ким Кардашьян едва не вывалился из платья

Ким Кардашьян – известная любительница похвастаться своими прелестями. 38-летняя звезда реалити-шоу никогда не упускает случая показать то, чем ее щедро наделили природа и пластические хирурги. И потому неизменно выбирает платья, состоящие из минимума ткани и максимума открытого тела. Из-за этого последний светский выход супруги рэпера Канье Уэста закончился полным провалом. Мало того, что наряд Ким раскритиковали за чрезмерную вульгарность. Так еще и ее грудь едва не вывалилась из откровенного декольте на глазах у сотен гостей светского бала.

Ким пришла на благотворительный гала-ужин amfAR- 2019 в Нью-Йорке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким получила приглашение на благотворительный гала-ужин amfAR- 2019, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Это одно из самых заметных светских мероприятий, которое по традиции собирает сотни звезд и состоятельных меценатов. Во время благотворительного приема его участники жертвуют средства на исследования в области борьбы со СПИДом. Но у Ким, похоже, на вечер были совершенно другие планы – как всегда пропиарить себя, любимую. Так бы и случилось, если бы не коварный вырез платья.

Модель выбрала для вечера черное платье от Versace.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель выбрала для вечера черное платье от Versace. Декольте Кардашьян было явно слишком велико и совершенно не скрывало пышный бюст звезды. Силиконовые прелести Ким так и норовили вырваться наружу.

Декольте Кардашьян было явно слишком велико и совершенно не скрывало пышный бюст звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце концов так и случилось – грудь предательски поползла наружу. К счастью, Ким вовремя заметила это и принялась впихивать бюст обратно в декольте. Делать это ей пришлось на глазах у фотографов, которые воспользовались моментом и запечатлели конфуз представительницы клана Кардашьян во всей красе.

В какой-то момент Кардашьян почувствовала, что ее грудь предательски поползла наружу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тягаться с Ким в этот вечер могла разве что супермодель Хайди Клум. 45-летняя немецкая красавица выбрала наряд с не менее впечатляющим декольте. В ее случае обошлось без пикантных моментов – платье сидело на ее бюсте как влитое. На него весь вечер не мог налюбоваться жених модель: недавно Клум обручилась с 29-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Ким пришлось возвращать прелести обратно в декольте на глазах у фотографов и гостей вечера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, по последним данным в семье Ким далеко не все гладко. И звезда реалити-шоу тратит целое состояние на пластику, пытаясь удержать рядом с собой мужа Канье Уэста. Ким уже усовершенствовала в себе все, что только можно – он носа до ягодиц, но и этого ей мало. Кардашьян почти ежедневно посещает клинику, где ей делают всевозможные омолаживающие процедуры, сообщает портал Radaronline.com.

Пристрастие Ким к пластической хирургии и процедурам красоты объясняется просто: после них модель ощущает себя увереннее. И если она долго не посещает клинику, впадает в настоящую панику и чувствует, что ей срочно нужна новая «доза» красоты.