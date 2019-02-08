Ты вглядись в его лицо...

В маленьком павильончике всего в нескольких минутах от метро «Павелецкая» уютно расположилась парикмахерская Тедди Боя Грега. Такие сейчас называются модным словом барбершоп.

- Ю - журналист? - предположил человек на входе.

- Хеллоу, Тед! - узнали мы сразу нашего героя. Его трудно не узнать: расписанный «под хохлому» человек с ирокезом на голове. Все лицо и голова покрыты синеватыми татуировками - женщины, птицы, паутина, якоря, гитары…

Путин, Сталин, Иван Грозный

- Давайте заходите! У меня клиент, можем поговорить, пока я буду его стричь, - позвал нас Тедди.

В барбершопе на стене нет свободного места: постеры со звездами рок-н-ролла, портреты американских президентов, чучела диких животных и хищных птиц. С потолка свисают гитары и микрофоны. На колонне посредине салона иконостас - Владимир Путин, Иосиф Сталин, Николай II и Иван Грозный. Кумиры американского барбера.

Среди всего этого хаоса расположились два человека: 35-летний Тедди в черной рубахе с красными розами и его постоянный клиент, тоже американец, учитель английского языка.

- Тедди, ну ты же жил в Лос-Анджелесе, зачем переехал к нам? - задала вопрос корреспондент Маша, владеющая английским в совершенстве.

- Посмотрите, у вас же тут прекрасно! - подводит американец нас к окну.

Перед нами жижа из снега, льда и реагентов. Редкие непонятного цвета машины окатывают людей коричневой мутью из луж. Мужик с бутылкой пива ест что-то бесформенное.

- Да-да! Прекрасно, - упорствует Тед. - Вы видите там где-нибудь целующихся мужиков? Вот и я не вижу! Прекрасная страна! Говорят, Америка - это свободная страна. Но сейчас мы стали слишком либеральными, слишком политкорректными по отношению к геям, феминисткам. На самом деле в США нет никакой свободы слова, ты не можешь в открытую заявлять о своих убеждениях. Выскажешься - уволят, лишат бизнеса или даже посадят. Для меня Россия - это послевоенная Америка, где я могу в открытую говорить о том, что мне не нравится.

- В Москве есть парень, который на входе в свой магазин повесил табличку: геям вход запрещен, - добавляет сидящий в кресле клиент-учитель.

- Герман Стерлигов! - почти в один голос подсказывают Маша и Витя.

- Мне такая же нужна! - оживляется Тедди. - Как я жил без нее в России эти полтора года?! Очень хороший мужик. Одобряю. Прекрасная страна!

Тедди уходит в подсобку и возвращается в джинсовой куртке с флагами Новороссии. На спине огромная нашивка - Путин в кимоно бьет Обаму и подпись: «Наш ответ санкциям».

- Я жил в Америке и голосовал за Трампа. Мне вообще нравится все, что он делает для моей страны. Для людей с консервативными взглядами типа меня он настоящий лидер. Как для вас Путин. Еще до выборов я говорил: Дональд Трамп и Владимир Путин должны стать лучшими друзьями.

- Но ведь в американском правительстве уверены, что Трампа выбрали русские хакеры, - провоцируем мы Тедди.

- Какие, к черту, русские хакеры?! Посмотри на меня. Я голосовал за Трампа. И вот он тоже голосовал за Трампа, - разошелся Тедди, размахивая бритвой над головой учителя. - Да нас таких миллионы! Думаешь, мы все агенты Кремля?

Барбершопы - в Крым и Донецк

Шел второй час разговора. Учитель английского сидел в кресле с наполовину остриженной головой.

- Я люблю Путина, он делает Россию великой страной. Ты посмотри, как его боятся эти госдеповские щенки, украинское правительство. Как они пищат из-за Крыма.

- А вы в Крыму-то были? - спрашиваем.

- В августе прошлого года. Мне очень понравился Севастополь. Я хочу открыть барбершоп и там и в Донецке. Пускай и против меня на родине введут санкции. Я туда не собираюсь возвращаться, здесь теперь мой дом.

- Тедди, а откуда у тебя столько татуировок?

- Я сделал первое тату в 16 лет. На моем теле более 30 персонажей - это мои любимые музыканты. Я хочу еще набить тату с портретом Путина. Вот здесь, - барбер закатывает правую штанину и хлопает по незапятнанной голени. - А вы Путина видели?

- Витя его даже фотографировал, - говорит Маша.

- Ты переведи американцу, - просит Витя. - «Комсомольская правда» - любимая газета Путина.

Авторитет Гусейнова в глазах американца сразу же значительно подрос.

- О, так, может, благодаря вам я смогу поработать с Путиным? Я бы очень хотел стать его персональным барбером.

- Ждите после нашего интервью звонка из Кремля, - то ли в шутку, то ли всерьез говорит Маша американцу на прощание.