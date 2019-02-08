Ученые проверили: в самом ли деле есть разница, что пить сначала — вино или пиво

«Вино на пиво — это диво, а пиво на вино — г..но», гласит наша отечественная мудрость. И диктует порядок употребления алкогольных напитков. Подразумевается, что нарушить его — себе же хуже: замучает тяжелое похмелье.

И многие другие выпивающие народы придерживаются аналогичного мнения. У англичан, к примеру, бытует поговорка: «Beer before wine and you'll feel fine; wine before beer and you'll feel queer». Вторая ее часть, правда, чуть мягче — что-то вроде: «от пива после вина почувствуешь себя странно». Но в целом поговорка близка по смыслу к нашей.

А в самом ли деле есть разница, что пить сначала? Об этом задумались немецкие ученые из Университета Виттен-Хердеке (Witten/Herdecke University)

и их коллега из Кембриджа (University of Cambridge). Задумались и организовали соответствующую проверку. В экспериментах, которые прошли в барах Германии, приняли в общей сложности 90 добровольцев — мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Коротко о них сообщила британская The Guardian.

Добровольцев делили на группы. Одни начинали с пива — «пивка для рывка», как говорят у нас. Выпивали три больших кружки. Следом — четыре больших бокала вина. Другие — наоборот: вино — четыре бокала, потом пиво - три кружки. Представители контрольных групп пили что-то одно — либо вино либо пиво. Но так, чтобы основательно захмелеть.Все закусывали сообразно своим энергетическими потребностям.

Далее добровольцы менялись ролями. В итоге за несколько дней экспериментов каждый ощутил на себе, насколько порядок потребления напитков влияет на последующее состояние — особенно на утро.

Схема из научного отчета.

В отчете, который экспериментаторы опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, они уверяют, что нет никакой разницы - вино ли на пиво или пиво на вино. Из докладов добровольцев и оценок их состояния следовало: тяжесть похмелья определяло лишь количество выпитого — в пересчете на чистый алкоголь, а отнюдь не последовательность употребления.

Похмелье примерно в равной степени накрывало и тех, кто «не мешал» - пил какой-то один напиток. Словом, мешай - не мещай: тоже никакой разницы.

- Добровольцы из разных групп иной раз напивались до рвоты, - говорит Берит Гейс (Berit Geis) — один из исследователей, - а это гарантировало сильное похмелье.

Какой вывод? Если не злоупотреблять, то можно и вино на пиво и пиво на вино. Будет диво. Или fine, как говорят англичане. А уж если перебрать, то не обессудьте — г...но.

Напиться можно чем угодно: главное количество.

P.S. Жаль, что среди экспериментаторов не было представителей российской науки. А то бы они наверняка предложили сравнить еще и эффекты от водки после пива и пива после водки. Вдруг и здесь бытует какое-нибудь заблуждение.