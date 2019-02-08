50-летняя мама родила четверых детей, чтобы замолить грех аборта

Каждой молодой маме знакома ситуацию, когда наступает тупик, кажется, что этот День Сурка никогда не кончится, а ребенок всю жизнь будет маленьким. А теперь представьте, если молодой маме 50 лет, и вместо одного младенца, у нее четыре. В кошмарах такое не привидится. И Трейси Бриттен честно признается, и ее берет тоска, но она верит, что как только дети научатся ходить, ей станет легче.

На самом деле у 50-летней британки была размеренная и счастливая жизнь. Карьера, собственный дом, муж, моложе ее на 10 лет, трое взрослых детей от первого брака – живи и радуйся. Она и радовалась, поэтому когда в 39 лет узнала, что беременна, испугалась. Они с супругом только поженились, строили совместную жизнь и Трейси не готова была снова стать мамой. И она сделала аборт. Тогда казалось, что это верное решение, но когда уже случилось, ее накрыла дикая депрессия. Женщина поняла насколько большой ошибкой это была, а спустя шесть недель после случившегося внезапно умерла ее мама. Трейси решила, что это знак, и восприняла смерть близкого человека как наказание за этот грех. С тех пор они с мужем Стивеном, изо всех сил старались зачать ребенка. Так прошло десять лет, но дети не получались. Решили делать ЭКО. В клинике врачи заявили, что Трейси фертильна, но по закону ей могут подсадить лишь два эмбриона. В Великобритании запрещено подсаживать больше из-за рисков, связанных с многоплодной беременностью. Но будущие родители рассудили так: это одна из последних попыток их стать родителями и они не могут так рисковать, ведь далеко не все эмбрионы приживаются. Бриттены погуглили и нашли клинику на Кипре, , где «правило двух эмбрионов» не действовало. Распотрошили заначку, которая осталась после продажи наследства матери и отправились на Кипр. Процедуру прошла успешна, и вскоре Трейси узнала, что она беременна. Более того, прижились три эмбриона, еще один после имплантации самопроизвольно разделился, образовав идентичных девочек-близнецов. По словам Трейси, когда на сроке девять недель, уже в Лондоне, УЗИ показало, что она беременна четверняшками, она разрыдалась.

«Как я справлюсь с четверыми малышами?», – Трейси плакала из-за того, что не готова была стать мамой сразу четырех.

quadmother04 Baby Tv gives u time to clean up

Когда спустя две недели у Трейси возникла угроза выкидыша, врачи посоветовали сделать редукцию, уменьшив на два количество эмбрионов, и тем самым повысить шансы на выживание оставшихся. Но Трейси решила, что выносит всех четверых. Мол, если Бог так решил, значит, рожать буду всех.

«Это был очень стрессовый период. Меня пугали, что я не смогу доносить беременность даже до 28 недель. Но, благодаря своей внутренней силе, я смогла доносить до 31 недели. Я была очень сильно настроена на успех, и не позволяла себе думать ни о чем другом», – рассказывает Трейси.

19 октября 2018 года, на сроке 30 недель, очередное обследование показало, что один из четверняшек страдает от нарушения кровоснабжения, и это ставит под угрозу жизни всей четверки. Трейси сделали кесарево.Первой появилась на свет девочка весом около полутора килограммов. Затем ее сестра, первая из пары идентичных близнецов и самая маленькая из четверняшек, весом чуть менее 900 граммов. Потом ее сестра-близнец весом 1100 граммов. И наконец родился брат, самый крупный младенец из четверых, весом более 1600 граммов.

quadmother04 Off we go wrapped up nice and warm

Малышей нарекли– Джордж, Грэйс и Франческа, а вот единственного сына Трейси Трейси решила в честь своего кумира, певца Джорджа Майкла, с которым была лично знакома.

Малыши растут не по дням, а по часам. Трейси говорит, что не помнит, когда в последний раз полноценно спала или делала что-то, что не связано с кормлением малышей. Все они на искусственном питании, за неделю «прожорливая орава» съедает 224 бутылочки смеси, меняет 168 подгузников.

«Я понимаю, что если я присяду, то просто отключусь, поэтому я постоянно двигаюсь, качаю их, что-то делаю. Обычно они днем спят по четыре-пять часов, и я могла бы использовать это время, чтобы отдохнуть, но у меня столько дел: приготовление бутылочек со смесью для кормления, стирка, уборка, другие дела по дому. Как только я это все переделаю, уже пора кормить, время пролетело. Трудно все это описать, если честно. Время от времени мне кажется, что я вышла из своего тела и смотрю на себя со стороны, как я всем этим занимаюсь», – честно рассказала Трейси в интервью The Daily Mail.

«Иногда среди бессонной ночи у меня бывают тяжелые моменты, когда я думаю: «О боже, что я наделала?» – призналась Трейси.

quadmother04 My miracle babas

50-летняя мать-героиня признается, что она старается не впадать в депрессию, убеждает себя, что нужно просто еще чуть-чуть продержаться.

«Конечно, приходится вкалывать. Но потом – практически сразу – возникает мысль: “Нужно продержаться только несколько месяцев, ведь скоро они смогут сами держать бутылочки”. И я все равно ни о чем не жалею. Детей бы не было, если бы я сама их не захотела. И скоро станет легче», – рассказала женщина.

При этом британка старается тщательно следить и за своим здоровьем. Планирует в скором времени нанять няню и включить в свой день утренние пробежки. Цель британки – дожить до того времени, как внуки ее малышей пойдут в школу. Это ее ответ всех злопыхателям на то, что она, мол, зрелая мамаша совсем сошла с ума.