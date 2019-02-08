Родившая дочь певица Ханна снялась обнаженной, прикрывшись лишь надувными шарами

Последние месяцы беременности Виктория Лопырева много времени проводила в Майями вместе с певицей Ханной, которая в сентябре прошлого года стала мамой. Будущая и уже состоявшая мамы много разговаривали о том, как лучше подготовится к родам и к новой жизни после. Уже тогда поклонники Ханны отметили, что певица феноменально быстро пришла в форму. Через месяц молодая мама уже щеголяла в открытом купальнике, демонстрируя спортивную фигуру. А на днях и вовсе снялась обнаженной, лишь прикрывшись надувными шарами. Впрочем, они все равно не могли скрыть тот факт, что мама пятимесячной малышки выглядит как супермодель: длинные накачанные ноги, плоский живот.

К слову, певица решила не затягивать с пребыванием в декрете. У нее запланированы два выступления в Санкт-Петербурге.

offi_hanna Доброе утро котята Посылаю вам много любви и желаю сегодня отличной пятницы

Ханна является участницей и победительницей многих конкурсов красоты. Она успешная модель и певица, недавно открыла в Москве студию красоты.

Три года назад она вышла замуж на гендиректора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова,который выступает ее продюсером. Сам молодой папа в своем инстаграме признавался, что всегда мечтал о такой красавице жене, как его супруга и о том, что у них получится настоящая семья. А дочь сделала их любовь еще крепче.