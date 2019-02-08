Нет любви и взгляды на жизнь не совпадают: Ани Лорак не жила с мужем последние два года

Пока Ани Лорак и ее теперь уже бывший супруг Мурат Налчаджиоглу решают последние вопросы о дележе общего имуществ и составляют график посещений отцом дочки, в сети появилось решение Шевченковского районного суда Киева. Из них становится ясно, что Ани Лорак после заключения брака свою звездную фамилию не меняла. Более того, последние два года пара не жила вместе, поэтому им не требуется времени для того, чтобы подумать. Суд просит развести певицу и бизнесмена с формулировкой «примирение невозможно».

Причиной расторжения брака является отсутствие общих взглядов на семейную жизнь, доверия, чувства любви и уважения. Также указано, что сохранение брака будет противоречить интересам пары и интересам их ребенка.

В сети появилось решение Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу Ани Лорак.

Фамилии Ани Лорак в документе нет, но номер дела и дата брака (15.08.2009) совпадают.

- Супружеская жизнь у сторон не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно, не проживают одной семьей около двух, брачные отношения прекращены. В судебном заседании представитель ответчика не возражал против удовлетворения исковых требований. Брачные отношения между сторонами прекращены, примирение невозможно, - говорится в документе, опубликованным в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, документы на развод Ани Лорак подала в декабре, пару развели 31 января. На суд они не явились, отправив представлять интересы своих адвокатов.

О том, что в семье Лорак не все гладко заговорили в августе прошлого года, когда супруга звезды застукали в караоке в центре Киева, где он проводил время с тусовщицей Яной Беляевой. В сети заговорили о том, что Мурат регулярно изменил красавице- певице и даже снимал любовнице квартиру в центре украинской столицы. А спустя месяц украинская исполнительница сняла кольцо с безымянного пальца и подала на развод.