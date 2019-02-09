2019-02-09T16:31:02+03:00
Политика

В штабе Порошенко соврали, что он выиграл суд у Би-Би-Си?

У «господина соврамши» очередная перемога превратилась в зраду
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Петр Порошенко на предвыборном съезде, выдвинувшем его кандидатом в президенты.Петр Порошенко на предвыборном съезде, выдвинувшем его кандидатом в президенты.Фото: REUTERS
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Просто удивительно, с каким постоянством любая объявленная победа Петра Порошенко, начавшего свою борьбу за второй срок в президентском кресле Украины, перманентно оборачивается зрадой. И уже не суть важно, он ли сам ее объявляет или пропорошенковские СМИ. Главное – результат. Томос в Киев привез, а никто в гости не приехал. Слоган ему придумали якобы оригинальный пиарщики, а оказалось, что Путина цитировал. Путин сказал в свое время: «Реальные дела, а не пустые обещания!» А Петро провозгласил: «Реальнi справi, а не брехливi обiцянки!» Понятно, что “пустые» и «брехливые» несколько отличаются по смыслу, но украинскому электорату, наверное, брехливые понятней.

И вот – не опять, так снова. Верные исполняющему соло гаранта в кресле главы государства провозгласили «перемогу» Петра на западной медиакорпорацией. Мол, суд признал правоту Порошенко по иску, который он подал к Би-Би-Си в прошлом году за якобы клевету. Напомним, на сайте Би-Би-Си (ВВС) появилась публикация о том, что посредники Порошенко проплатили не менее 400 тысяч долларов (полновесных американских, а не каких-то там зимбабвийских) за организацию в июне 2017-го встречи Петра Алексеевича с Дональдом Трампом, ставшим президентом США. Мол, деньги пошли тому самому адвокату Дональда Майклу Коэну, которого за ложь Конгрессу, неуплату налогов и незаконные выплаты уже приговорили к 3 годам лишения свободы. Суд в Лондоне признал однобоким материал ВВС – возрадовались за своего лидера украинские журналисты. Вывод простой и прямой – Порошенко, дескать, выиграл.

Извините, а где вывод, что суд признал материал клеветой? А его почему-то нет. Где определено наказание за клевету? Тоже нет. Просто про однобокость некую говорится. Более того, если верить даже тем источникам, на которые ссылаются украинские журналисты, то в своем постановлении судья определил, что «представление доказательств является полностью односторонним» и что «обычный разумный зритель/читатель не найдет никаких оснований для исключения истца из участия в выплате».

Спрашивается, а что были представлены доказательства «исключения истца»? В статье ВВС ведь не утверждалось, что Порошенко лично давал деньги или отдавал такое приказание. Может, и не знал, а, может, и знал, намекал, соглашался. Главный результат, что «коррумпированный платеж в размере 400 000 долларов США, который должен быть выплачен Майклу Коэну, личному адвокату Дональда Трампа, чтобы продлить короткую встречу между истцом и президентом Трампом... в более содержательные переговоры». Тут, скорее уж, Трамп не знал, на какие фортели пускался его адвокат, хотя и в этом тоже есть сомнения. Поскольку кто у Трампа доллар стыбзит, может долго не протянуть.

Но в реальности ситуация еще более интересна, чем даже вышеописанные экзерсисы. Победы просто не было.

- Вчера ключевые украинские СМИ сообщили, что Порошенко в Великобритании выиграл суд у BBC, по иску, связанному с публикацией о взятках, которую команда Порошенко платила за американские встречи на высшем уровне. Новость немного странная, потому что несколько недель назад я сам общался с журналистами BBC на предмет моих будущих публичных свидетельских показаний о коррупции Порошенко при рассмотрении этого дела, – сообщил юрист Андрей Портнов, экс-замглавы администрации президента Украины и резюмировал, что штаб Порошенко запустил украинским СМИ очередной откровенный фей. - Только что мы имели контакт с журналистами BBC. Порошенко ничего не выигрывал у издания, новость оказалась ложью.

- Кроме того, свидетельские показания в этот процесс готовят и другие украинские политики и бизнесмены. И этот кейс только на старте своего длинного юридического пути, - пообещал Портнов, отметив, что судебное разбирательство по существу действительно готовится. Еще готовится, и никаких вердиктов суд не выносил.

Как писал классик: «Поздравляю, господин соврамши!»

P.S. Впрочем, не единожды солгав, как говорится. Издание «Страна.уа» тут вот сообщило, что Петр Алексеевич Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска и земельный участок, оформленный на супругу Марину. К тому же, оказалось, что этот кандидат в президенты не заплатил налог от продажи ценных бумаг, на сумму 172 тыс. гривен (около $6,4 тыс.). Но это не является основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты.

Все – божья роса.

Жители Киева, Одессы, Харькова и Львова высказывают свое мнение относительно предстоящих президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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