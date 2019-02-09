На доме, где Даниил Гранин написал "Иду на грозу", теперь - мемориальная доска

В субботу, 9 февраля, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски Даниилу Гранину.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски в память о писателе Данииле Гранине.

Её установили на стене дома №8 на Малой Посадской, где с 1955 года жил и работал писатель. Именно в этом доме он создал свои главные произведения...

Присутствовали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, экс-премьер, президент Российского книжного Союза Сергей Степашин, с которым мы побеседовали в эфире Радио "Комсомольская правда"...

Сергей Степашин, президент Российского книжного Союза: В Ленинграде на доме, где жил Даниил Гранин, мы открыли мемориальную доску 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, ну, вы близко знали Даниила Гранина, поэтому у вас, наверное, особые чувства были, когда открывали эту памятную доску...

- Да, безусловно. Я в этом доме был, казалось бы, совсем недавно, полтора года назад, еще при жизни Даниила Александровича. Он всего чуть-чуть не дожил до своего 100-летнего юбилея.

Кстати, здесь писатель создал свои лучшие произведения - это и "Блокадная книга", и "Зубр", и "Мой лейтенант", и "Иду на грозу"...

Знаете, бывают дома, где ставятся мемориальные доски, а там никто не живёт. И не жил. А это был его родной - Ленинградский гранинский дом.

Пришло очень много симпатичных людей, тех, кто Даниила Гранина любил, знал, читал...

Ну, а главное - когда мимо этого дома и этой доски будет кто-то проходить, прочитают: "Гранин". Особенно это касается молодежи, зайдут в интернет: писатель. А что же он написал? Начнут читать. А для этого доски и устанавливаются.

- Насколько мне известно, это же по вашей инициативе издаётся полное собрание Даниила Гранина.

- Да, мы сейчас готовим к выпуску и полное собрание, а совсем недавно вышел и его последний прижизненный двухтомник, где собраны все литературные произведения, посвященные инженерной профессии. Это был личный выбор. Этот двухтомник Даниил Александрович подарил, кстати, президенту Владимиру Путину, когда он вручал писателю Государственную премию в Константиновском дворце.

Я сегодня сказал сакраментальные вещи: очень бы хотелось, чтобы инженерная профессия, так нужная нашей стране, наконец-то снова возродилась.

Кстати, этому Гранин посвятил почти все свои произведения. Тем более, вы знаете,- ведь он же был великолепным инженером, электронщиком. Занимался энергосистемами. Мог бы стать большим ученым. Но вот - выбрал литературную стезю.

- Но он, в принципе, и состоялся как учёный. Даниил Гранин оставил нам очень много литературных открытий.

- Он - философ. Ты знаешь - самое удивительное - сегодня Олег Басилашвили об этом хорошо сказал. Даниил Гранин говорил казалось бы, очевидные вещи, но говорил так, что мы начинали понимать, насколько это важно в этой жизни...

Честность. Отсутствие страха. Отсутствие лжи. Уважение к людям. Общая культура.

Вообще, когда говорят: Гранин... Гранин - это Ленинград.