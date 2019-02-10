"Когда техника ломается, они споют сами". В Германии российские саночники после победы на ЧЕ спели гимн а капелла

В немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира проводился чемпионат Европы по санному спорту. И победу здесь одержал россиянин Роман Репилов, а его напарник Семен Павличенко занял второе место. Спустя некоторое время пришел черед официальной церемонии награждения медалями за этот турнир.

Однако же, у немецких организаторов турнира случилось ЧП - из-за технических проблем с фонограммой не удалось включить гимн России. И тогда Павличенко и Репилов спели его сами - а капелла! И им подпевали болельщики.

Подробности этого инцидента сообщил у себя в соцсетях сотрудник Международной федерации санного спорта Уилли Уилманн:

- Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо (у себя в Facebook Уилманн написал это слово латиницей на русском - прим.ред.) Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. Вот почему я люблю свою работу, - написал Уилманн у себя в Facebook.

Семеп Павличенко после победы в Германии стал четырехкратным чемпионом Европы в личном зачете. Еще одно золото европейских первенств у него - в смешанной эстафете. 22-летний Роман Репилов - дважды серебряный призер чемпионатов Европы и дважды был вице-чемпионом Европы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Павличенко

- Я очень счастлив снова стать чемпионом Европы. И снова это произошло на немецкой трассе. Это что-то особенное, думаю, что трасса в Оберхофе будет теперь моей "домашней".

Роман Репилов

- Я опечален. Семен выиграл чемпионат Европы, хотя эта победа должна была отойти ко мне (шутит). Но нет, серьезно, это классно, что Семен одержал победу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1. Семен Павличенко (Россия) — 1.26,203.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.

3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.

11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.

18. Степан Федоров (Россия) — +0,865. (15-ый результат в ЧЕ 2019)

24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177. (19-ый результат в ЧЕ 2019)