Загитова призналась, что на Олимпиаде 2018 ограничивала себя в еде настолько, что боялась пить воду

Одним из самых ярких событий 2018 года стала победа российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. Она стала первой в женском одиночном катании, обойдя Евгению Медведеву. Та битва стала довольно заметным явлением в мировом фигурном катании.

Спустя год Загитова раскрыла небольшие детали того, что осталось за кадром той победы:

- Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали, - приводит слова Загитовой Sport24.

Однако теперь же Загитова приняла решение уделять внимание своему здоровью и следовать всем необходимым правилам:

- Сейчас я начала больше времени уделять своему здоровью: питаться правильно, пить. У меня появилась сила моральная, физическая. Не есть тоже не нужно.

И раскрыла свои предпочтения в еде:

- Чипсы я не люблю. Возможно, потому, что я их вообще не ем. Но мне нравится сладкое.

Загитова сказала, что думает о написании автобиографии. И даже после победы на Играх садилась "за перо", но:

- Один раз я уже начинала писать книгу. Это было после Олимпиады. Но потом передумала, ведь спортивная жизнь еще не закончилась, впереди много всего интересного.

Алина не забрасывает мечту о собственной книге, но все-таки решила отложить это событие на окончание своей спортивной карьеры.

Напомним, что в этом сезоне на счету Алины Загитовой победы на 2 турнирах серии Гран-При, второе место в финале серии, серебро чемпионата Европы. В ближайшее время главное событие для фигуристки - чемпионат мира в Японии в городе Саитама, где все ждут ее противостояния с другой 16-летней фигуристкой - Рикой Кихирой, которая обошла ее в финале Гран-При в декабре в канадском Ванкувере.