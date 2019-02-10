Алексей Ботян, майор Вихрь, в день своего 102-летия: Таких нет полудурков, чтобы на Россию напасть

В воскресенье, 10 февраля, исполнилось 102 года Алексею Николаевичу Ботяну, который и в наши дни остаётся Человеком поистине легендарным - благодаря своему оптимизму, мудрости и жизненной стойкости. (Кто не знает - подскажу: Алексей Николаевич - прототип главного и любимого многими поколениями Героя повести Юлиана Семёнова "Майор Вихрь" и снятого по этой книге художественного фильма с таким же названием. Подробнее об уникальной операции наших разведчиков, спасших в 1945-м Краков, который собирались уничтожить фашисты, чуть ниже.

А пока - вот мой звонок Советскому и Российскому Герою... (В этот момент в квартире Алексея Николаевича уже собрались его близкие и друзья.)

Ирина Алексеевна, дочь знаменитого разведчика:

- Так... Алексей Николаевич, тебя "Комсомольская правда" хочет поздравить.

- Сейчас, Александр...

- У меня диктофон уже включён. Кстати, вы мне адрес так и не прислали - чтобы вашему отцу "Комсомолку" выписать.

- Алло, я слушаю вас!

- Алексей Николаевич, это Радио, газета и сайт "Комсомольская правда" вас поздравляют с днём рождения - вам сегодня 102 года. Вы уже отметили?

- Сейчас вот уже приходят товарищи - поздравить меня. С которыми я раньше работал. Мне очень... (в трубке - голоса гостей) Ну, не забывают меня. Спасибо вам также большое за поздравление. И желаю вам во всем удачи...

- Вам можно стопочку выпить в честь дня рождения?

- Приходят, да... Поздравить с днём рождения, пожелать здоровья.

- Что вам дарят?

- Да пока я не знаю, на это не обращаю внимания. Главное - что они приходят сами поздравить меня.

- Понятно. Скажите, пожалуйста, рецепт долгожителя - как вы до 102 лет дожили?

- Ну, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос...

- Вы как - физзарядку делаете по утрам, да?

- Да, это безусловно. Я люблю спорт. Участвую... Смотрю все мероприятия по спорту. Ну, и сам чувствую себя неплохо. Потому что - утром встал, действительно, зарядка небольшая, но, во всяком случае, надо обязательно... (неразборчиво, видимо слово - "размяться".) В моем возрасте было бы очень тяжело. А так - пока чувствую себя - ну, нормально. Несмотря на мои 102 года, возраст приличный.

- Алексей Николаевич, вот сейчас России - то угрожают, санкции - нам, то ругают... Что бы вы россиянам посоветовали, как к этому относиться?...

- Не обращать внимания.

Алексей Ботян (майор Вихрь), Герой России - в день своего 102-летия: «Мы живем по-своему и Западу нас нечего учить. А войны не будет. Таких нет полудурков, чтобы на нас напасть» 00:00 00:00

- Так...

- Мы живём по своему и нас нечего учить.

- А сил хватит у нас защитить страну? Оборона у нас крепкая?

- Такой зеркальный ответ дадим, что... Таких нет уже полудурков, чтобы напасть на Россию.

- То есть - войны не будет?

- Нет! Об этом и думать нечего. Что вы, милый мой?.. Такая сильная страна... Надеюсь, что мы будем жить спокойно. И - достойно. Главное - экономически надо укреплять страну. Вот что.

- Чтобы люди бедно не жили. Правильно?

- Правильно. Чтобы люди жили хорошо, достойно. Чтобы мы самой процветающей страной были. Вот что надо сделать...

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Алексей Николаевич Ботян родился 10.02.1917 г. в деревне Чертовичи. (На исконно белорусских землях, которые в 1920-х поляки считали своими.) После окончания школы был призван в польскую армию, командовал зенитным расчетом. (В боях под Варшавой в сентябре 1939 г. Ботян сбил три немецких самолета.) После оккупации Польши гитлеровцами с воинской частью вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен.

В мае 1940 г. был направлен на службу в органы НКВД СССР и зачислен в разведшколу. В годы Великой Отечественной Ботяна по заданию Центра вместе с другими чекистами несколько раз перебрасывали за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В мае 1944 г. во главе группы из почти 30 человек Ботян перешёл в Польшу. Группа обосновалась в районе Кракова, занималась разведкой и диверсиями. В конце 1944 г. бойцы Ботяна захватили в плен поляка, который рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке - с её помощью немцы собирались уничтожить исторический центр Кракова, плотины и мосты через Дунаец.

Ботяну удалось внедрить в замок - под видом грузчика - польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар наступления Красной Армии утром 18 января 1945 г. мину привели в действие. И вражеский склад взлетел на воздух. Отступающие немцы не смогли заминировать и уничтожить то, что планировали. А 19 января в Краков ворвались части 1-го Украинского фронта - под командованием маршала Конева.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова в годы войны, за предотвращение его уничтожения фашистами, Алексею Николаевичу Ботяну в мае 2007-го было присвоено звание Героя России.