Официантку из России расчленили и спрятали в холодильник в Испании

Поначалу история Дарьи из России напоминала волшебную сказку: сироту удочерила испанская пара, дала испанское подданство и шанс на новую жизнь. Но жизнь эта оказалась короткой и оборвалась страшно.

Примерно в 2015 году в городе Алькала-де-Энерес Дарья познакомилась с официантом по имени Мануэль Морено. Вместе они провели два года, но семейная жизнь не задалась. Возможно, потому, что 40-летний (на тот момент) мужчина был вдвое старше своей дамы сердца. И в один далеко не прекрасный день, вероятно, в ходе ссоры, убил и расчленил девушку, а её останки спрятал в морозильник в собственной квартире.

На людях при этом Мануэль изображал верного влюблённого и ранее даже вытатуировал на руке имя Дарьи. Тревогу забила её приёмная мать, обратившись в полицию в прошлом году — на тот момент она не видела дочери уже около 12 месяцев. К Мануэлю нагрянула полиция и обнаружила в его квартире страшные улики. Сейчас предполагается, что убийство произошло примерно полтора года назад. Следствие продолжается.