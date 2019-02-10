Доклад Всемирного банка: в российских регионах учат не хуже, чем в столицах

Со стороны виднее.

По крайней мере я, читая доклад P164840 «Равенство образовательных возможностей в Россиийской Федерации», свое отношение к процессам, происходящих в наших школах, поменял. Не принципиально, но кое на что я смог, благодаря исследованию Всемирного банка, взглянуть по-другому.

Но сначала два объяснения. Первое. Почему это Всемирный банк вообще занимается изучением систем образования в экономических развитых странах? Ответ понятен – более образованное население обычно и экономические более состоятельно.

Второе. Насколько объективны собранные материалы? Объективны насколько это возможно в гуманитарной сфере, потому что опираются на серьезные исследования. Они по одинаковой схеме проводятся в разных странах. Это Международная программа по оценке образовательных достижении учащихся (PISA), Международное исследование тенденции математического и естественнонаучного образования (TIMSS) и Международное исследование достижении в чтении (PIRLS). Проще говоря – исследования оценивают уровень усвоения школьной программы и умение полученными знаниями пользоваться в реальной жизни.

Итак, самые важные для нас выводы:

- Россия - страна с наивысшим рейтингом в исследовании PIRLS. Оно выясняет насколько ученики начальной школы умеют читать и – само важное - понимать прочитанное. Тут мы по сути впереди планеты всей. Но вот в старшей школе мы по этому показателю сильно проваливаемся. 15-летние ребята хуже понимают прочитанное и далеко не всегда могут пересказать только что прочитанный текст.

- Россия вошла в первую десятку стран в рейтинге исследования, которое оценивает достижения восьмиклассников по математике и естествознанию TIMSS.

- Наши школьники демонстрируют самый низкий разрыв «в уровне достижении » среди учащихся из наиболее и наименее обеспеченных социально-экономических групп. То есть ученики из состоятельных семей, где родители много сил и денег вкладывают в обучение отпрысков, не на много лучше учатся, чем ребята из семей, мягко скажем, небогатых.

Конечно, разрыв между такими ребятами есть. Но он существенно меньше, чем в развитых европейских странах. Даже в продвинутой в системе образования Финляндии.

- Нынешние достижения нельзя объяснить «традициями советской школы», о которых сейчас часто вспоминают. Прошло со времени распада СССР почти четверть века. То, что наши школьники стали показывать лучшие результаты по сравнению со сверстниками из других стран, исследователи связывают с постоянным развитием образовательной политики в стране. Бывшие социалистические страны - Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия – отличает серьезное различие в уровне образования ребят из богатых и из бедных семей. Развитие же образования в России больше похоже на Сингапур и Гонконг, где стараются, чтобы все получали достойное, качественное образование.

И это для нашей страны потрясающее достижение, учитывая размер территории и разрыв между уровнем доходов в разных регионах.

- Одно из объяснений таких достижений – в России большое количество высокообразованных родителей . Папы и мамы нынешних школьников имеют гораздо более высокие уровень образования по сравнению со средним уровнем по экономически развитым странам. 68 % учеников из бедных семей у нас имеют родителеи с высшим образованием. Понятно, что такие родители поддерживают своих детей и помогают им в учебе. Но есть в этой информации для меня и другой смысл, не имеющий отношение к докладу банка – не слишком ли много у нас людей с высшим образованием с трудом сводят концы с концами? Вроде бы высшее образование должно обеспечивать успешную и достойную карьеру, высокие доходы. У нас это не всегда так.

- Еще один важный успех последних лет – охват максимально большого количества малышей дошкольным образованием. Да, очереди в детские садики все еще есть. Но их не сравнить с теми, которые были еще лет пять назад. Кроме того, изменилась сама система занятий с малышами после того, как учебу дошколят признали уровнем образования и разработали для нее федеральные стандарты.

Все международные исследования подчеркивают одно: качество дошкольного образования определяет будущие успехи человека – и в школе, и во взрослой жизни. И важно, что сейчас в России развитию дошкольного образования стали уделять достойное внимание.

- А вот вывод, которого я не ожидал. «Уровень развития образовательной инфраструктуры, количество учителей , уровень образования и компетенции педагогических кадров во всех регионах России очень похожи и не зависят от экономических показателей регионов».

При этом мы же знаем насколько по-разному живут люди, скажем, в Московской области и в Тыве. Как получается, что при этом учителя по всей стране обеспечивают в общем-то одинаковую успеваемость ребят, еще предстоит изучить. Есть вполне обоснованная версия – «виной всеми» Единый госэкзамен. Учителям нужно подтягивать школьников с тем, чтобы они его сдали. А задания ЕГЭ для всех регионов одинаковые.

- А вот что еще не на высоте – навыки совместной, командной работы. Здесь у нас показатели невысоки по сравнению со сверстниками из других стран. Эти навыки считаются одними и самых важных для 21 века – мол, время одиночек прошло, пришло время групповой работы.

- Несмотря на почти еженедельные скандалы из-за того, что учитель ударил ученика или ученики нелицеприятно обошлись со своим педагогом, исследователи отмечают: «поведение и профессиональные навыки преподавателеи формируют позитивныи школьный климат в Российской Федерации». И это, опять таки, понятно. Сорвавшихся учителей, отмороженных учеников у нас единицы. А то, что про каждый выходящий из ряда вон случай пишут, абсолютно не означает, что вся система образования порочна. Наоборот. Всемирный банк пишет: «Российская Федерация выигрывает от наличия высокообразованных учителей».

- А вот правило, которые у нас точно осталось от советской школы: «Будешь плохо учиться – пойдешь в ПТУ». Что показывает исследование – даже в школе, где много детей из небогатых, социально неблагополучных семей, ребята стремятся учиться получше. Устойчивая тенденция здесь – стремление повысить академическую успеваемость. Но при этом продолжают учебу они в колледжах, считая, что больше ничего им не светит. Многие из них не рассматривают вузы как путь для будущей карьеры. В чем причина? Ребята не уверены в себе. И это, считают исследователи, «прокол» образовательной политики.

- Еще одна важная и приятная информация – ребят из неблагополучных семей, которые плохо учатся, стало в два раза меньше, если сравнивать с 2006 годом, когда проводились похожие исследования. Школы учатся поддерживать таких ребят, заинтересовывать учебой.

Важно, что в регионах разрабатывают программы развития отстающих школ. Учат учителей работать с ребятами «из неблагополучного контингента». Очень важна для таких школ личность и профессиональными навыки директора. И вот можно говорить, что у нас формируется довольно влиятельная группа руководителей образованием, которые знают как работать в отстающих школах, выстраивают в них нормальные отношения между учителями и учениками.

И последнее.

Мы – родители – все равно будем ругать наше образование. Во-первых, так принято – у нас все знают как учить и как лечить. Во-вторых, конечно же, мы хотим, чтобы дети лучше учились, а учителя лучше учили. Но при этом все-таки стоит помнить – мы за последние годы в создании современной системы образования достигли многого. Хотя, конечно, до идеала очень сильно не дотягиваем. А кто дотягивает?