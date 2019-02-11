2019-02-11T01:06:47+03:00
Общество

Школьник не читатель, школьник листатель: почему наши дети все хуже усваивают тексты

Привычка к серфингу в интернете отвращает подростков от книг. Нужно ли этого бояться?
Ксения КОНЮХОВА
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Современные школьники плохо читают - в прямом смысле смотрят в книгу и видят фигу.

По данным международного исследования PISA, почти каждый десятый российский школьник не может выделить основную идею прочитанного текста или найти в нем какую-то информацию.

Еще 18% не могут сделать даже простые выводы из прочитанного и продемонстрировать хоть какое-то понимание.

Для сравнения, в других странах такие проблемы возникают у 6% и 12% школьников соответственно.

Что не так с нашими детьми? Как увлечь их чтением? И что будет, если они совсем перестанут читать?

Быстро и пусто

По словам известного физиолога Марьяны Безруких, директора Института возрастной физиологии, так нам аукается пережиток советской системы образования, когда детей натаскивали на скоростное чтение.

Читатели старшего возраста, наверное, и сами проходили такие тесты - ребенку дают читать вслух фрагмент из книжки, рядом садится медсестра с секундомером и считает, сколько слов школьник успеет протараторить за минуту. Про понимание даже речи нет. Кое-где, особенно в регионах, скорость чтения меряют до сих пор.

- Для того чтобы понимать, что мы читаем, мозг должен быть достаточно сформирован, - объясняет Ольга Драгой, заведующая Научно-учебной лабораторией нейролингвистики НИУ ВШЭ. - Мы проводили исследование и смотрели, как читают текст взрослые и дети, на чем фокусируется их внимание. Взрослые воспринимают слова целиком, третьеклассники - скорее по слогам, а вот в первом классе дети рассматривают чуть ли не каждую букву.

Для дошкольников и тех, кто только-только пришел в школу, чтение - это серьезный труд, без шуток. Воспринимать сложные тексты для них - все равно что читать по-болгарски: буквы знакомые, а смысл усколь­зает.

Поэтому главное правило выглядит парадоксально: хотите, чтобы ребенок любил книги, - не грузите его ими.

Вместе и вслух

Тут все зависит от родителей. Чтобы уже в первом классе школьник читал бегло и осмысленно, у него должен быть хороший словарный запас и фонематическая подготовка.

- Фонематические навыки - это то, насколько хорошо ребенок умеет соотносить звуки, которые слышит, и буквы, которые видит, - объясняет Марина Кузнецова, сотрудник Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, один из авторов исследования о читательской грамотности первоклассников. - Для этого полезно играть с ребенком в игры с буквами и словами. И, конечно, чем больше родители общаются с ребенком, говорят с ним на правильном литературном языке, тем лучше его речь и проще ему осваивать чтение.

Самый простой способ увлечь малыша книгой - читать вместе с ним вслух. А после обсуждать сюжет и персонажей, придумывать свои собственные истории про полюбившихся героев и альтернативные варианты развития событий. Это развивает и фантазию ребенка, позволяя мозгу работать лучше.

- Взрослые часто думают, что сказка на ночь - это для малышей, - говорят исследователи. - Однако это развивает сразу несколько навыков. Ребенок учится воспринимать текст на слух, а это потом пригодится ему на уроках. Развивается его словарный запас, и у него потом не будет ступора, если в книге встретится незнакомое слово. Все это позже хорошо сказывается на успеваемости в школе. И наоборот, если у ребенка скудный словарный запас и плохо с фонетикой, то даже если его рано научат читать, он будет прогрессировать гораздо медленнее сверстников.

Как помочь ребенку полюбить книги

Как помочь ребенку полюбить книги

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Способность учиться может стать привилегией элиты»

Сейчас столько аудиокниг, подкастов, видеороликов и инфографики, что больше не нужно проглатывать огромные «кирпичи» текста, чтобы узнать что-то новое. Да и интернет во многом способствует клиповому восприятию информации. Ленты соцсетей с короткими постами, пятиминутные ролики обо всех тайнах науки и беллетристика в кратком пересказе - читать больше не обязательно.

- Это одна из ловушек современности - уметь читать сложные тексты теперь необязательно, поэтому таких людей будет становиться все меньше и меньше, - уверена нейролингвист Татьяна Черниговская, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. - Разница между теми, кто может читать сложную литературу и теми, кто читает посты в интернете, будет нарастать. Но получить действительно хорошее образование, фактически, не умея читать, невозможно. И сама способность учиться может стать привилегией элиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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