Школьник не читатель, школьник листатель: почему наши дети все хуже усваивают тексты

Современные школьники плохо читают - в прямом смысле смотрят в книгу и видят фигу.

По данным международного исследования PISA, почти каждый десятый российский школьник не может выделить основную идею прочитанного текста или найти в нем какую-то информацию.

Еще 18% не могут сделать даже простые выводы из прочитанного и продемонстрировать хоть какое-то понимание.

Для сравнения, в других странах такие проблемы возникают у 6% и 12% школьников соответственно.

Что не так с нашими детьми? Как увлечь их чтением? И что будет, если они совсем перестанут читать?

Быстро и пусто

По словам известного физиолога Марьяны Безруких, директора Института возрастной физиологии, так нам аукается пережиток советской системы образования, когда детей натаскивали на скоростное чтение.

Читатели старшего возраста, наверное, и сами проходили такие тесты - ребенку дают читать вслух фрагмент из книжки, рядом садится медсестра с секундомером и считает, сколько слов школьник успеет протараторить за минуту. Про понимание даже речи нет. Кое-где, особенно в регионах, скорость чтения меряют до сих пор.

- Для того чтобы понимать, что мы читаем, мозг должен быть достаточно сформирован, - объясняет Ольга Драгой, заведующая Научно-учебной лабораторией нейролингвистики НИУ ВШЭ. - Мы проводили исследование и смотрели, как читают текст взрослые и дети, на чем фокусируется их внимание. Взрослые воспринимают слова целиком, третьеклассники - скорее по слогам, а вот в первом классе дети рассматривают чуть ли не каждую букву.

Для дошкольников и тех, кто только-только пришел в школу, чтение - это серьезный труд, без шуток. Воспринимать сложные тексты для них - все равно что читать по-болгарски: буквы знакомые, а смысл усколь­зает.

Поэтому главное правило выглядит парадоксально: хотите, чтобы ребенок любил книги, - не грузите его ими.

Вместе и вслух

Тут все зависит от родителей. Чтобы уже в первом классе школьник читал бегло и осмысленно, у него должен быть хороший словарный запас и фонематическая подготовка.

- Фонематические навыки - это то, насколько хорошо ребенок умеет соотносить звуки, которые слышит, и буквы, которые видит, - объясняет Марина Кузнецова, сотрудник Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, один из авторов исследования о читательской грамотности первоклассников. - Для этого полезно играть с ребенком в игры с буквами и словами. И, конечно, чем больше родители общаются с ребенком, говорят с ним на правильном литературном языке, тем лучше его речь и проще ему осваивать чтение.

Самый простой способ увлечь малыша книгой - читать вместе с ним вслух. А после обсуждать сюжет и персонажей, придумывать свои собственные истории про полюбившихся героев и альтернативные варианты развития событий. Это развивает и фантазию ребенка, позволяя мозгу работать лучше.

- Взрослые часто думают, что сказка на ночь - это для малышей, - говорят исследователи. - Однако это развивает сразу несколько навыков. Ребенок учится воспринимать текст на слух, а это потом пригодится ему на уроках. Развивается его словарный запас, и у него потом не будет ступора, если в книге встретится незнакомое слово. Все это позже хорошо сказывается на успеваемости в школе. И наоборот, если у ребенка скудный словарный запас и плохо с фонетикой, то даже если его рано научат читать, он будет прогрессировать гораздо медленнее сверстников.

Как помочь ребенку полюбить книги

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Способность учиться может стать привилегией элиты»

Сейчас столько аудиокниг, подкастов, видеороликов и инфографики, что больше не нужно проглатывать огромные «кирпичи» текста, чтобы узнать что-то новое. Да и интернет во многом способствует клиповому восприятию информации. Ленты соцсетей с короткими постами, пятиминутные ролики обо всех тайнах науки и беллетристика в кратком пересказе - читать больше не обязательно.

- Это одна из ловушек современности - уметь читать сложные тексты теперь необязательно, поэтому таких людей будет становиться все меньше и меньше, - уверена нейролингвист Татьяна Черниговская, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. - Разница между теми, кто может читать сложную литературу и теми, кто читает посты в интернете, будет нарастать. Но получить действительно хорошее образование, фактически, не умея читать, невозможно. И сама способность учиться может стать привилегией элиты.

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