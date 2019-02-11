Дороже ягодиц Дженифер Лопес: Тейлор Свифт застраховала свои ноги на 40 млн долларов

По логике, больше всего на свете Тейлор Свифт должна бояться потерять голос, ведь именно он ее кормить последние 8 лет, что девушка стремительно карабкается по ступеньках певческой карьеры. Но не будем списывать со счетов и тот факт, что бесконечные ноги талантливой блондинки сыграли в этом пути тоже не последнюю роль. Тейлор официально признана как певица с самыми красивыми ногами, поэтому та решила их на всякий случай застраховать. Причем на мелочи решила не размениваться, купив самую расширенную страховку.

Свифт не сможет выступать если с ногами что-то случится.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь, если не дай Бог! – в жизни красавицы наступит страховой случай, агентство должно выплатить ей 40 млн долларов. Для сравнения, Дженифер Лопес страхует свои знаменитые формы всего на 27 млн долларов, сообщает Clutch.

«На первый взгляд сумма кажется совершенно неоправданной, но, если что-то произойдет с ее ногами, Свифт не сможет выступать на сцене – а значит, ее 200-миллионная карьера окажется под угрозой», утверждает источник издания.

Дженнифер Лопес страхует свои прелести на 27 млн. долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время юристы Тейлор Свифт готовят все необходимые документы, чтобы страховка вступила в силу перед мировым гастрольным туром певицы, намеченным на май.

К слову, среди звезд страхование отдельных частей тела не так сильно распространено как среди спортсменов. Так, футболист Дэвид Бэкхем застраховал ноги. Теперь каждая из них стоит 35 млн долларов. А вот Криштиану оценил конечности, которые его кормят подороже – в 150 млн долларов. Что ж, учитывая, что в 2013 году он был признан самым дорогим футболистом, сумма не кажется такой уж большой.

А самой необычной застрахованной частью тела до сих пор считается язык Майли Сайрус. Он стоит 1 млн долларов. Может быть поэтому певица так часто показывает его, когда фотографируется?