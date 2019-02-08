Владимир Познер о Сергее Юрском: Своей игрой он бросил вызов всему актерскому цеху

В ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич Юрский. В конце 2018-го он оказался в больнице - долго и тяжело болел. Умер 83-летний народный артист дома около 3 часов ночи. Приехавшие на «Скорой» медики уже ничего не могли поделать. Его сердце остановилось.

Своим добрым товарищем Сергея Юрского считал Владимир Познер. Пару лет назад они вели вместе проект Первого канала «Минута славы». Журналист и телеведущий написал в память об актере несколько слов.

— Говорят, нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек – уникален, каждая смерть – невосполнимая потеря. В одних случая и чаще всего для небольшого круга близких, в гораздо более редких – для целой страны. Такой является смерть моего доброго товарища Сергея Юрьевича Юрского, - признается Владимир Владимирович. - Актеров его масштаба, его понимания раз два и обчелся. Каждая роль, сыгранная им – будь то в театре, то в кино – осталась навсегда в памяти. В каком-то смысле, он своей игрой бросил вызов всем актерскому цеху: сыграть какую-либо роль, после того, как сыграл её он, прочти невозможно.

Он был не просто масштабным актером, но и масштабным человеком, порядочным, принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое дело. И еще, у него было совершенно замечательное чувство юмора и абсолютно заразительный смех.

Таким – смеющимся и светлым – я запомню его.