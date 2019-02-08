Послание президента вновь может пройти в сопровождении видео-иллюстраций
Послание президента Федеральному собранию в нынешнем году состоится 20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Впервые за долгие годы глава государства отошел от негласного правила проводить подобные резонансные мероприятия не по четвергам. В последний раз подобное отступление было аж в 2012 году.
Но главное в Послании, конечно, не дата, а его содержание. В прошлом году Владимир Путин поразил всех не только текстом, но и видео-иллюстрациями с достижениями российской оборонной промышленности. Специально для этого Послание было перенесено из кремлевских залов в Манеж, где установили гигантские экраны.
- Где будет проходить Послание? - спросил я у Пескова.
- В Москве, - не стал раскрывать карты пресс-секретарь президента.
- Будет ли в этот раз интерактивная часть?
- Пока не готов ответить на этот вопрос. Ведется подготовка в плане контентной работы, смежные вопросы тоже сейчас решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать.
Песков не стал конкретизировать - какие темы окажутся главными в Послании, предложив дождаться 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU