2019-02-08T13:05:59+03:00
Общество

Сергей Светлаков про Юрского: Он строил дома, а мы все сидим в песочницах

Популярный артист, шоумен, ведущий шоу «Слава богу, ты пришел» был знаком с Сергеем Юрским, работал с ним [видео]
Поделиться:
Комментарии: comments5
Народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 83 летНародный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 83 летФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

- Невероятно жалко, больно... Хорошо представляю масштаб этого человека. Он строил дома, а мы всегда останемся в своих маленьких песочницах. Я говорю сейчас про людей, которые пытаются заниматься публичными профессиями.

- Вашу последнюю встречу помните?

- Относительно недавно. Он очень жаловался на то, что у него проблемы с голосом, что ему придется отменить концерт. Рассказывал, как занимается с фониатором, что это очень сложно, когда в голове все есть, есть что сказать, а голоса нет. И он жутко переживал - как там люди? Они же собирались на концерт, планировали. Они же хотели его видеть, слышать. А он не мог выступать, говорить. Он очень переживал.

- Это и есть профессионализм.

- Даже не профессионализм, это и есть профессия. И с точки зрения профессии он был просто настоящим. Я вспомнил, где мы познакомились. Это было в Риге. У него был сольный вечер в небольшом зале. И это произвело, конечно, на меня сильное впечатление. Насколько человек владеет словом, актерским мастерством и насколько человек просто профессионален. И недосягаем, наверное.

Когда у меня есть возможность повлиять на то, что меня где-то представят, всегда прошу, чтобы не писали слово «актер», а писали слово «артист». Когда говорят «актер», я представляю этого человека - Сергея Юрского. И, конечно, мне самому становится стыдно за свою песочницу, когда я думаю о нем. Актер это сложная профессия, которой надо полностью отдаваться. С ним так и произошло. Поэтому мне очень жаль. Чего-то хорошего на земле стало меньше.

Умер Сергей Юрский.Народный артист России ушел из жизни в возрасте 83 лет. Юрский сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Юрский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля