Сергей Светлаков про Юрского: Он строил дома, а мы все сидим в песочницах

- Невероятно жалко, больно... Хорошо представляю масштаб этого человека. Он строил дома, а мы всегда останемся в своих маленьких песочницах. Я говорю сейчас про людей, которые пытаются заниматься публичными профессиями.

- Вашу последнюю встречу помните?

- Относительно недавно. Он очень жаловался на то, что у него проблемы с голосом, что ему придется отменить концерт. Рассказывал, как занимается с фониатором, что это очень сложно, когда в голове все есть, есть что сказать, а голоса нет. И он жутко переживал - как там люди? Они же собирались на концерт, планировали. Они же хотели его видеть, слышать. А он не мог выступать, говорить. Он очень переживал.

- Это и есть профессионализм.

- Даже не профессионализм, это и есть профессия. И с точки зрения профессии он был просто настоящим. Я вспомнил, где мы познакомились. Это было в Риге. У него был сольный вечер в небольшом зале. И это произвело, конечно, на меня сильное впечатление. Насколько человек владеет словом, актерским мастерством и насколько человек просто профессионален. И недосягаем, наверное.

Когда у меня есть возможность повлиять на то, что меня где-то представят, всегда прошу, чтобы не писали слово «актер», а писали слово «артист». Когда говорят «актер», я представляю этого человека - Сергея Юрского. И, конечно, мне самому становится стыдно за свою песочницу, когда я думаю о нем. Актер это сложная профессия, которой надо полностью отдаваться. С ним так и произошло. Поэтому мне очень жаль. Чего-то хорошего на земле стало меньше.