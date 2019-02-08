2019-02-08T15:54:34+03:00
Общество

Сергей Шаргунов: Мой отец крестил Юрского в Москве в начале 90-х

Депутат Госдумы отреагировал на новость про смерть народного артиста [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Депутат Сергей ШаргуновДепутат Сергей ШаргуновФото: Иван ПРОХОРОВ
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Депутат Госдумы, писатель и телеведущий так отреагировал на известие о смерти народного артиста России:

- Он мне запомнился своей живой совестью. Своим удивительным предельным даром. Он был где-то эксцентриком — в движениях, в манере, в голосе. В это сценическом актерском образе проявлялось нечто подлинное. Его живая совесть. Его горячая устремленность к правде. Это был благородный, умный и тонкий человек. В нем была то редкое качество, которое нечасто встречается у людей артистического таланта — с его даром актера сочетался глубокий ум. Это был настоящий интеллектуал. И он был прекрасный литератор. У меня осталось много прекрасных воспоминаний, связанных с детством. Мой папа-священник его крестил. А крестился Юрский довольно поздно. В начале 90-х годов, в Москве. Сергей Юрьевич и сам был внуком священника. О чем, кстати, сам он узнал довольно поздно.

В ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич Юрский Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич ЮрскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрский много раз бывал у нас в гостях. Помню разговоры, споры. При любых разногласиях в его слова всегда хотелось вслушиваться. Он не повторял суждения тусовки, «творческой среды». Он всегда говорил от себя — продуманное и, главное, прочувствованное.

Хотя, в чем-то, он был и «человеком среды». Вместе с ее представлениями. Он часто говорил, что интеллигенции больше нет. Говорил об этом с горечью. Но он был человеком той интеллигенции, которая уже утрачена. С другой стороны, он был человеком самостоятельным. Я помню наши домашние споры - о стрельбе в Москве осенью 1993-го, когда танки палили по парламенту. Юрский потом много рефлексировал. И он прислал потом письмо, что ему открылись новые стороны трагедии. И что его тема эта не отпускает. Он был человеком со стремлением к самостоятельному понимаю происходящего. И, как говорил любимый Юрским Пушкин, «самостояние человека залог величия его». Вот этого «самостояния» в Юрском было очень много. Это удивительная редкость.

Прощайте, Сергей Юрский. Браво!.Не стало великого артиста. «Дед Митя», «Остап Бендер», «Мэтр Роше» и еще множество ярких ролей сыграл Сергей Юрьевич Юрский

ИСТОЧНИК KP.RU

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