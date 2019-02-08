Разин обнародовал истинную причину смерти 16-летнего сына

Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал истинную причину смерти своего 16-летнего сына Александра. Музыкант заявил, что виной всему стала чья-то злая воля, а точнее сглаз и черная магия.

razin_andrei_lm Последнее фото Андрея Разина с сыном

"Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали все анализы, все, что взяли. И пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", - зделал сенсационное признание артист в эфире программы Пятого канала "Светская Хроника".

razin_andrei_lm Андрей Разин в окружении жены и тещи

Безутешный продюсер винит себя в смерти сына. Считает, что его слава и богатство вызвали зависть у огромного количества людей, а особо злобные применили против его семьи черную магию. "Злой рок ходит, что все-таки очень много я на виду, на протяжении 35 лет. Да, мне все завидуют", - констатировал Андрей Разин.

Основатель группы "Ласковый май" уверен, что страшная болезнь его второй жены - тоже последствие сглаза. У Натальи Лебедевой был обнаружен рак крови. "Доказано по моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали", - заверил продюсер.

razin_andrei_lm Теперь музыкант усердно молится

Теперь музыкант старается делать только добрые вещи, ходит в храм и усердно молится. У Разина свой бизнес. Все права на песни группы "Ласковый май" принадлежат ему. "Авторские права: один месяц - пять миллионов рублей я получаю", - резумировал он.

razin_andrei_lm Все права на песни группы "Ласковый май" принадлежат продюсеру

Сын Андрея Разина умер два года назад от остановки сердца. Согласно официальной версии врачей, причиной смерти Алексея Разина стала перенесенная инфекция, которая вызвала осложнения.