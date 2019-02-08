Разин обнародовал истинную причину смерти 16-летнего сына
Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал истинную причину смерти своего 16-летнего сына Александра. Музыкант заявил, что виной всему стала чья-то злая воля, а точнее сглаз и черная магия.
"Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали все анализы, все, что взяли. И пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", - зделал сенсационное признание артист в эфире программы Пятого канала "Светская Хроника".
Безутешный продюсер винит себя в смерти сына. Считает, что его слава и богатство вызвали зависть у огромного количества людей, а особо злобные применили против его семьи черную магию. "Злой рок ходит, что все-таки очень много я на виду, на протяжении 35 лет. Да, мне все завидуют", - констатировал Андрей Разин.
Основатель группы "Ласковый май" уверен, что страшная болезнь его второй жены - тоже последствие сглаза. У Натальи Лебедевой был обнаружен рак крови. "Доказано по моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали", - заверил продюсер.
Теперь музыкант старается делать только добрые вещи, ходит в храм и усердно молится. У Разина свой бизнес. Все права на песни группы "Ласковый май" принадлежат ему. "Авторские права: один месяц - пять миллионов рублей я получаю", - резумировал он.
Сын Андрея Разина умер два года назад от остановки сердца. Согласно официальной версии врачей, причиной смерти Алексея Разина стала перенесенная инфекция, которая вызвала осложнения.
ИСТОЧНИК KP.RU