«Евровидение-2019»: Как Киркоров уговорил Лазарева взять реванш и что за балладу написал для него

Секрет Полишинеля, наконец, раскрыт.

В вечернем шоу «Привет, Андрей» (Россия 1), выпуск которого выйдет в эфир 9 февраля, Сергей Лазарев еще раз будет официально представлен как участник «Евровидения-2019». Песня пока еще дорабатывается, премьера состоится чуть позже. Но «КП» удалось послушать, какие дифирамбы поют вокалисту еще до презентации трека — в эфире программы.

И «русский Майкл Джексон».

И «наша последняя надежда».

И «переформатировавший «Евровидение».

Чего только не услышишь от приглашенных экспертов в студии. Патока льется рекой, как майонез на Новый год. Однако сам Лазарев ведет себя крайне осторожно и относится к комплиментам сдержанно, хоть и довольно улыбается.

- Это будет нервно, - сразу предупредил вокалист. - Рисков, отвественности больше. Иначе как с победой меня не ждут. Но я хочу, чтобы мы были реалистами: это другой год, другие конкуренты, другое выступление. Дайте люфт, я сделаю максимум, чтобы занять самое высокое место. Давления хватает, ответственности и так хватает.

Андрей Малахов всерьез называет в качестве претендентов на поездку в Тель-Авив кандидатуры Елены Темниковой, Ольги Бузовой, Егора Крида и Филиппа Киркорова. Все понимают, что это было маловероятно.

Хотя бы потому что ветеран и фанат «Евровидения» Киркоров, как и тогда в 2016 году, стал наставником Лазарева. И написал ему песню, придумав концепцию, а еще уговорил пойти на реванш (как мы помним на «Евровидении» в Швеции российского артиста считали фаворитом, в полуфинале он стал лидером голосования, но в финале 24 страны поставили России «баранку» - Лазарев стал третьим, выиграв зрительское голосование).

- Мы переживаем не за место, которое займем, - признался Киркоров. - Наша задача - красиво и достойно представить страну в 2019 году. Что будет непросто. Как распределятся голоса, проигнорируют нас, как тогда или нет, поставят ли демонстративно нули — неизвестно. Но мы постараемся!

Филипп Бедросович подчеркнул, что долго уговаривал Лазарева попробовать еще раз. Сергей отвечал отказом с формулировкой: зачем еще раз повторять то, что уже было сделано. Тогда Киркоров и предложил новую концепцию выступления. В этом году российская команда сделает акцент на актерской составляющей номера.

— Песня, которую я написал, кардинально отличается от прошлогодней, — уверен Киркоров. — Это баллада. Услышав ее, Сергей согласился поехать. Я объяснил ему: «Тебя запомнили, увидели лишь одну грань таланта — шоумен с отличным вокалом, который отлично двигается. А ведь в России все знают, что ты еще и блистающий актер — в цирке, на коньках, на брусьях, в театре. Так много еще неизвестно о тебе!». И если есть такой шанс, попробовать еще раз, то почему нет?

В студии Лазарев вспомнил и о сложном постановочном номере, который репетировал почти три месяца и воплотил в жизнь на сцене в Швеции. Оказывается, он чуть не травмировался на первой же репетиции, соскользнув с отвесной стены. И умолял организаторов пойти ему на уступку, нарушив регламент.

— В первый же день репетиции я упал со стены, соскользнула нога, — рассказал Лазарев .— Был дикий страх. Поначалу я даже не мог петь. Ведь это трехметровая стена! С этим же кошмаром и проснулся в день финала — вдруг снова упаду? И перед выходом на сцену умолял организаторов сделать первый шаг, пробный, на стену, потому что от волнения забыл, какой ногой его делал на репетиции. Поэтому, когда номер случился, я просто кричал за кулисами: «Да-а-а!». О результате тогда не думал. А потом нам стали ставить нули. При этом в полуфинале были высокие оценки. Мы отметили компанией это выступление, хотя было грустно. А потом я поехал в гастрольный тур. И всегда помнил о том, что есть возможность вернуться.

Песню Сергея Лазарева по регламенту Россия должна презентовать до 10 марта. Но говорят, что артист представит ее совсем скоро. В настоящий момент номер на композицию You Are The Only One с «Евровидения-2016» входит в десятку самых популярных выступлений в истории конкурса.

