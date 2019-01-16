Сергей Лазарев готов к штурму «Евровидения-2019»

Сегодня, наконец, стало известно, что один из главных претендентов от России на "Евровидение-2019" - 35-летний Сергей Лазарев. Но, как мы узнали, решение еще не принято, обсуждаются и другие кандидаты для поездки в Тель-Авив, а окончательный выбор будет озвучен 1 февраля в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале Россия.

Если все-таки выберут Серегя Лазарева, то такому решению зрители могут удивиться, памятуя участие артиста в евросмотре 2016-го года. Тогда, в Стокгольме, европейское жюри фактически «украло» победу у представителя России, поставив ему феноменально низкие оценки, которые Сергей Лазарев не заслуживал. У него были все слагаемые успеха - харизма, отличный «замороченный» номер и бойкий хит, большая поддержка со стороны европейской общественности, дружелюбная внешность. Зрители и отдали ему победу, в едином порыве проголосовав «за». Если бы не нововведение в виде голосования жюри, наш артист забрал бы хрустальный микрофон. Но мы все, думая, что «музыка вне политики» совсем забыли про то, что этот аспект музыкального конкурса может все перечеркнуть и заставить профессионалов забыть о долге и чести. В итоге, артист занял третье место. Вся российская делегация была раздавлена такой несправедливостью, ибо отдача команды Лазарева была даже больше, чем на сто процентов. Многие, в том числе и Филипп Киркоров психанули - раз так, не видать вам нас больше на вашем «Евровидении».

Но вот, не прошло, как говорится, и трёх лет, и Сергей может снова выступить на стороне добра. И, конечно, рядом будет Филипп Киркоров и его греческий «дримтим», который ладно делает свою работу вот уже который год руководством волоокого болгарина с русской душой. И песня, если что, уже есть. Как нам удалось узнать, на данный момент существует два варианта композиции в разных аранжировках, написанной Димитрисом Контопулосом и Филиппом Киркоровым. Песня в этот раз выбрана не быстрая, как была у Лазарева в 20016 году, а скорее напоминающая балладу.

Удастся ли в этот раз перевернуть всю судейскую махину, заставить ее забыть о том, что мы - «враги» (как о нас без устали пишет политическая пресса), и вспомнить о том, что на "Евровидение" все собрались для того, чтобы наслаждаться шоу а не пытаться любым способом уязвить Россию?

Как мы считаем, в выборе Сергея Лазарева есть много очевидных плюсов. Во-первых, в 2016-м году было ясно всем, что его проигрыш произошел не из-за выступления певца. Еврообщественности было стыдно - достаточно вспомнить те тысячи комментариев, которые оставляли пользователи по всему Интернету. Нас поддерживал весь мир - люди говорили, что песня украинской певицы Джамалы, которая в итоге выиграла конкурс, нарушает правила, что политика не должна вмешиваться в конкурс. Была даже составлена петиция о пересмотре результатов конкурса, которую подписало более 200 000 человек. Руководство EBU прислушивалось к мнениям, но отказалось пересматривать результаты. Мнение у фанатов конкурса про Лазарева сложилось однозначное: профессионал и умница, пострадавший от несправедливого решения судей. И, мы уверены, в этом году народ поддержит его с наибольшей силой. А жюри может просто побояться дискредитировать себя низкими оценками, которые могут говорить лишь о его не профессионализме.

А главное, народ уже не по-боится ехать в нашу страну в случае победы Лазарева: мы на Чемпионате мира по футболу показали себя так, что все западные газеты просто захлебывались от восторга. И гостеприимные, и отзывчивые, и не агрессивные, и вкусно у нас, и красиво. ЧМ сделал нам отличную рекламу назло всем скептикам. Плюс Сергей уже прекрасно знает изнанку конкурса, свободно говорит по-английски, поэтому в этом году ему будет проще простого по второму разу обаять всех гостей и зрителей «Евровидения». Проще, чем любому другому российскому артисту.

Кстати, вторая попытка для России уже оборачивалась победой - Дима Билан, проигравший на "Евровидении" в 20006-м году, вернулся на конкурс в 2008-м и впервые привез "Евровидение" в Москву.

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