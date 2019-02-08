Теперь официально: на «Евровидение» во второй раз поедет Сергей Лазарев

Телеканал «Россия» наконец официально объявил то, что уже месяц было секретом полишинеля - на евросмотр снова едет Сергей Лазарев. Именно он представит нашу страну в Тель-Авиве, который получил право принимать конкурс после победы бодипозитивной певицы Нетты с песней «Я не твоя игрушка».

Еще в 2016-м году, когда Сергей выступал от России в Стокгольме, мы были уверены - в эту воду Лазарев больше не ходок. Напомним, что история была некрасивая - жюри поставили за объективно хорошее выступление самые низкие оценки, зрители - самые высокие, из-за чего нашему артисту досталось только третье место. Ситуация была абсурдной - среди судей (сайт «Евровидения» вывесил их имена и фамилии после шоу) практически не было профессионалов, который правда в состоянии принимать такие серьезные решения - офисные работники, швеи, менеджеры и блогеры. И именно они смогли поменять ход истории, поставив Лазареву колы да нули. С одной стороны - невелика беда - Германия в том году вообще попала на последнее место и ничего. Но наш певец был любимцем публики, выступил круто и спел хорошо, поэтому его третье место для всех выглядело несправедливостью судейства.

Сергей Лазарев в Стокгольме в дни "Евровидения 2016".Фото: Елена БОДУЭН

Но тут, к сожалению, не как на «Олимпиаде» - бронза не считается, только победа, которая и дает стране лучшего участника право на проведение конкурса на следующий год. И сколько бы в интернете не писали петиции на change.org в защиту Лазарева и не высказывались в адрес ангажированного жюри, Европейский вещательный союз свое решение не стал менять. Стало понятно, что на музыкальный конкурс проникла политика, и этого уже не изменить.

Теперь Сергей Лазарев решил снова бросить вызов системе, и спустя два года согласился стать российским представителем. За это время артист времени зря не терял - съездил в гастрольный тур, выпустил альбом, дал большой концерт в «Олимпийском», рассекретил 4-летнего сына Никиту, вырос как профессионал. Кажется, и карты ему в руки. Но многие, узнав, что 35-летний певец едет во второй раз на «Евровидение», отнеслись к этому скептически.

Номер Сергея Лазарева на сцене "Евровидения 2016".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, есть артисты, которые смотрели бы более свежо и актуально - как, например, певица Манижа, которую, к слову, уже давно прочат к участию в евросмотре. Много лет на конкурс хочет попасть «Сопрано Турецкого» - девичий коллектив со звонкими голосами пока не пробился в конкурсанты, но уверенно сидит на скамейке запасных. Топ-певица Светлана Лобода давно уже стала «нашей», поэтому легко могла бы представить Россию и занять высокое место - броская и сексуальная фемина заставила бы не одну тысячу рук отправить за нее заветную смс-ку. Та же история с Максом Барских, трубадуром несчастной любви в блестках, который стал бы приветом из 80-х, которые сейчас в тренде. Но тот же Макс говорит, что этот конкурс скорее для начинающих артистов, которые хотят громко о себе заявить. С Лободой та же история. «Молодежь» в лице Крида и того же Элджея - оба своенравные и не суперобязательные, да и не супер заинтересованные в таком промо - им и так неплохо живется со своей юной аудиторией, поэтому для них участие в «конкурсе для домохозяек» скорее «зашквар», чем шанс.

Других артистов по каким-то причинам не выбирают сами телеканалы - транслирующие конкурс в России. Например, Ольга Бузова в качестве нашего ответа Нетте, как забавный персонаж, который устроит шоу, плюс ее подписчики со всего мира в соцсетях точно бы прибавили артистке голосов. Но тут, можно предположить, отборщики на «Евровидение» думают о мнении небольшой кучки профессионалов в жюри, которые бы оценивали в том числе и профессиональный опыт, который у Ольги безусловно имеется, но пока не в той мере.

И в этом случае Сергей Лазарев и правда хорош. Он из «понятного» поколения - способен понравиться и молодежи и взрослым. Плюс Сергея уже знают в Европе, и «на старых дрожжах» любовь может взайти с новой силой. Потом, как известно, публика не равнодушна к несправедливо обиженным, а тут выпадает случай помочь и поддержать артиста. К тому же у Лазарева много «евродостоинств»: харизма и юмор, маленький сын, «усыновленные» в приюте собачки, хороший голос. И, что важно, его не надо раскручивать, пиарить, знакомить с ним аудиторию. Благодаря своему перфекционизму, Сергей точно выложится на все сто, а его «дримтим» во главе с Филиппом Киркоровым и его греческими сонграйтерами принесут ему если не первое, то достойное место. А жюри, дискредитировавшее себя в 2016-м году, уже побоится так откровенно своими оценками показывать свою политическую ангажированность, поэтому есть надежда на честное судейство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как европейское жюри украло у Лазарева победу

Букмекерские прогнозы, шумиха в западной прессе, независимое голосование в пресс-центре "Евровидения" - казалось, что мало кто сомневался, что Сергей Лазарев победит. В коридорах пресс-центра мы то тут, то там улавливали отрывки разговоров разных делегаций, которые обсуждали друг с другом, что победит Россия. Все видели номер Сергея в первом полуфинале, оценили его открытость и дружелюбность на пресс-конференциях. Поэтому народ расслабился и ждал, кто ещё будет в лидерах - Франция или Австралия (подробности)

Победительница «Евровидения – 2018»: Кто такая Нетта Барзилай

Победительницей нынешнего «Евровидения», прошедшего в португальском Лиссабоне, стала певица из Израиля Нетта Барзилай – талантливая девушка с яркой, нестандартной внешностью и явно таким же характером. Она Водолей, что говорит о многом (подробности)

Сергей Лазарев готов к штурму «Евровидения-2019»

Сегодня, наконец, стало известно, что один из главных претендентов от России на "Евровидение-2019" - 35-летний Сергей Лазарев. Но, как мы узнали, решение еще не принято, обсуждаются и другие кандидаты для поездки в Тель-Авив, а окончательный выбор будет озвучен 1 февраля в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале Россия (подробности)