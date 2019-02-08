«Нельзя заразиться и невозможно предотвратить»: ученые центра Дмитрия Рогачева поделились своими достижениями в медицине

7 февраля, накануне Дня российской науки, сотрудники Национального исследовательского центра имени Дмитрий Рогачева, фонд «Врачи, инновации, наука — детям» и компании Mail.ru рассказали о последних научных достижениях в области медицины. Речь шла о дефектах иммунитета, борьбе с супербактериями, на которых антибиотики уже не действуют и пластической хирургии в лечении опухоли головы и шеи у детей. Казалось бы, не самые простые для восприятия темы. Но более 500 гостей с неподдельным интересом выслушали двухчасовую лекцию.

Профессор Анна Щербина представила проект «Генетика – ключ к пониманию дефектов иммунитета». Уважаемый эксперт, который учился и работал в Гарвардской медицинской школе, имеющий научные труды в самых авторитетных медицинских журналах, в увлекательной манере рассказала о том, как проявляются первичные иммунодефициты (генетические дефекты иммунитета) и как можем их исправить.

- Кто-то в этом зале знает о существовании аутоиммунных заболеваний, многим знакомы тяжелые инфекции, безусловно все знают слово рак — может ли быть болезнь страшнее? А теперь представьте, что всем эти более один и тот же человек, - обратилась к слушателям Анна Щербина.

Первичным иммунодефицитом нельзя заразиться и невозможно предотвратить — люди страдают из-за генетических дефектов иммунодефицита. По подсчетам ученых такой системный сбой в здоровье встречается у одного из 10 тысяч человек. Это значит, что в России каждые два дня появляется ребенок с первичным иммунодефицитом. По оценкам экспертов в России живет 14 тысяч человек с таким заболеванием, но официально зарегистрировано всего около 2,5 тысяч. Выявить его чрезвычайно сложно! Причем, из ожидаемых 14 тысяч больных около половины уже умерли, не узнав диагноз и причину болезней. Как вы уже догадываетесь, такие проблемы иммунодефицита кефиром не решаются.

Современные достижения медицины позволяют исследовать целый пакет генов у человека (раньше исследовали каждый отдельно — бесконечно долго!), затем «разрезают» ДНК, вычисляют мутацию.

- За то недолгое время, что существует проект, мы нашли «поломки» в 108 генах у 405 пациентов. Более того, нашли два новых гена. Можно сказать, открыли два новых гена, отвечающих за первичный иммунодефицит, - отметила профессор.

О лечении первичного иммунодефицита рассказал специальный гость конференции - профессор Алессандро Айути из итальянской клиники Сан-Рафаэль. Команда из Милана, которую представляет профессор Айути, была одной из первых. На сегодня Италия — один из главных форпостов в борьбе со смертельно опасным заболеванием. Команда Алессандро Айути проводит генную терапию пациентам с несколькими видами первичных иммунодефицитов. Технология генной терапии позволяет в лабораторных условиях исправить генетический дефект в иммунных клетках и, вернув их обратно в организм пациента, восстановить работу всей иммунной системы.

«Генная терапия предусматривает лечение с помощью стволовых клеток пациента, - смотрим видео с описанием лечения одного из генов. - Врачи забирают стволовые клетки из костного мозга. С помощью вирусного вектора помещают в них нормальный функционирующий ген. Вектор добывают из модифицированного вируса, который лишен болезнетворных свойств, но при этом способен проникать в клетку. Вирус попадает в клетку и доставляет свой собственный генетический материал, который встраивается в геном клетки-хозяина. Затем уже здоровые стволовые клетки возвращают в организм пациента и после короткого путешествия по кровеносным сосудам попадают в привычное для них место — в костный мозг».

Кроме того, на суд гостей конференции врач-гематолог центра Дмитрия Рогачева Галина Солопова и профессор Роман Козлов представили проект, посвященный инфекциям. На сегодня глобальной проблемой человечества считается развитие суперинфекций, на которые антибиотики уже не действуют. О том, какие угрозы несут супербактерии и как их победить, можно увидеть на страничке фонда «Врачи, инновации, наука — детям» «ВКонтакте».

Впрочем, как и эмоциональный рассказ заведующего отделением центра Дмитрия Рогачева Николая Грачева о возможностях реконструктивно-пластической хирургии в лечении опухоли головы и шеи у детей. Хирург пришел на конференцию со своей пациенткой Гандбаровой Илахэ. Школьница радует своим жизнелюбием и планирует пойти учиться на врача.

Участники научно-познавательной конференции призвали совершить свой вклад в развитие научных исследований в России. Сделать это просто. Для этого необходимо отправить СМС на короткий номер 3434 со словом «НАУКАДЕТЯМ» [naukadetyam] и цифрами сумму пожертвования.

Более 500 гостей с неподдельным интересом выслушали двухчасовую лекцию. Фотографии предоставлены Mail.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент отметил молодых ученых

Напомним, накануне президент России Владимир Путин наградил молодых ученых дипломами о присуждении премий в области науки и инноваций за 2018 год. Церемония награждения, приуроченная ко Дню российской науки 8 февраля, состоялась в Кремле. Премия президента России включает в себя денежное вознаграждение, диплом, почетный знак лауреата премии и фрачный знак.

Целью учрежденной в 2008 году ежегодной премии является создание благоприятных условий для новых научных открытий. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер премии в этом году составит 2,5 миллиона рублей, а со следующего года увеличится до 5 миллионов рублей.