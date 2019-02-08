"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина

Каждый школьник (ну, до ЕГЭ это было так) знает, что Александра Сергеевича застрелил на дуэли Дантес. Но тут всплыла новая сенсационная версия гибели Пушкина. Шляпу Шерлока Холмса на себе решил примерить депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он уверен, что смерть поэта была подстроена заговорщиками. Поэтому Петров написал обращение в Следственный комитет, требуя провести новое историческое расследование.

- В 1837 году ходили слухи, что Пушкин не просто погиб от подлой пули Дантеса, а его убили, - поделился с «КП» Петров. - Была элита, которая не хотела, чтобы царь слышал правду. Как все было. Пушкин – виртуозный дуэлянт, лучший стрелок своего времени. Ему подсунули бракованный пистолет, который дал осечку. А стреляться с ним пришел Дантес – французский спецназовец того времени. Тогда поэта и застрелили. Эту дуэль подстроили западные тайные силы. Вероятно, это были масоны. Это страшное преступление стряслось на Черной речке, которая в 19-м веке входила в Ленинградскую область. Мы не можем оставить это без внимания.

Историки от версии депутата стыдливо закрывают глаза ладошкам. А зря! Вдруг и правда следователи возьмутся распутывать этот исторический детектив? Ведь идет расследование убийства царской семьи, которое стряслось 100 лет назад. Вот и тайна гибели поэта может быть раскрыта. Тогда придется все учебники по литературе переписывать. Поди, в биографии Пушкина напишут и про депутата Петрова, который взялся обелить честь «гения чистой красоты».

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