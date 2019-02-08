Что происходит с ценами на авиабилеты в России: Почему они дешевеют и дорожают одновременно?

Если сравнивать с концом прошлого года, цены на авиабилеты в России снизились на 3 процента. А за год, то есть по сравнению с январем 2018 года, - даже на 12%.

Радовалась я ровно до тех пор, пока сравнила эти цифры с данными других специалистов авиационного рынка. Авиабилеты по России прибавили в цене 8%, уверяют в Туту.ру. Год назад пассажиры выкладывали за полет по стране в среднем 10 100 рублей, сейчас около 11 тысяч. В онлайн-агентстве Biletix подсчитали, что летать за год стало аж на 14% дороже.

Так или иначе, о росте иди падении цен вдвое не говорит никто (да такие скачки мы и сами заметили, без всяких экспертов). Речь про плюс-минус десять процентов. То есть примерно о тысяче рублей разницы при средней цене билета на внутренние рейсы в 10 – 11 тысяч рублей. Но тоже ведь не все равно – тысячу сэкономить или переплатить! Опять же и есть и более дорогие билеты, в Сибирь, на Дальний Восток, там те же 10 процентов уже ощутимее.

Объяснение простое: все считают среднюю температуру по больнице. А в реальности на одних маршрутах цены упали, на других – подскочили. И даже на одних и тех де рейсах часть пассажиров теперь платит меньше, а другая больше. Почему?

ПОЧЕМ КЕРОСИН?

1. Стоимость топлива для самолетов. Штука объективная. Сейчас тонна авиационного керосина в российских аэропортах стоит в среднем 54700 рублей. Год назад - 48200 рублей (это официальные данные Росавиации). Так что подорожание авиабилетов выглядит, увы, логичным. Но. Разброс цен между аэропортами куда заметнее. В Шереметьево, скажем, тонна топлива стоит 46 тысяч (округлим цифры), в Грозном и Петропавловске-Камчатском 45 тысяч, в Хабаровске 40, Мурманске вообще 35 тысяч рублей. А вот в Нижневартовске 59 тысяч рублей, в Благовещенске 62, Комсомольске-на-Амуре 63 тысячи рублей. Очевидно: расходы авиакомпаний на топливо очень сильно зависят от того, по каким маршрутам они летают.

Наверняка обращали внимание, когда покупали билеты: там указан отдельно тариф и отдельно сборы, и они иногда могут быть чуть ли не больше самого тарифа. Так вот сборы – это как раз топливный плюс за сбор обслуживание в аэропорту. И именно они увеличились в прошлом году на 13%, уверяют в компании OneTwoTrip. А сам тариф перевозчики практически не меняли, он вырос на 2%.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ – ИЛИ В ИТАЛИЮ?

2. Изменение тарифной политики авиакомпаний. Сейчас практически у всех отечественных перевозчиков (“Аэрофлот” - исключение) все самые дещевые билеты – невозвратные, безбагажные, в них не включено питание и даже место в салоне разрешают выбрать за деньги.

Да, оставшийся “голый” тариф вполне может быть дешевым. Иногда даже фантастически дешевым. В том же OneTwoTrip знают счастливчиков, которые в прошлом году купили билеты из Питера в Москву за 400 рублей, из Ростова-на-Дону в Краснодар за 450, из Москвы в Самару, Хельсинки и даже Бергамо за 500 рублей... Могу даже назвать авиакомпании, отличившиеся такими ценами: “ЮтЭйр”, “Руслайн” и “Победа”. Чуть дороже, порядка 600 – 700 рублей, минимальные тарифы у S7 и “Азимута”.

Увы: это не обычные цены, иначе мы б все на выходные гоняли то в Питер, то в Италию. Это умение отслеживать распродажи. Ну и везение: вовремя увидел и готов тут же купить и лететь.

- Такие недорогие билеты обычно появляются во время акций или на старте продаж по новым для конкретного перевозчика направлениям. Мы рекомендуем туристам следить за новостями авиакомпаний и чаще проверять цены по интересующим маршрутам, комментирует руководитель авианаправления сервиса путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Кстати, у многих сайтов-агрегаторов и онлайн-агентств есть возможность подписаться на изменения цен по нужному маршруту – чтоб не пропустить начало распродажи. Полезно и на рассылку самих авиакомпаний подписаться.

И да, реально сэкономить могут те, кто готов летать налегке, без багажа, и рисковать тем, что билет не получитсся сдать, если что. Но ни в какой статистике не учтено, сколько обладатели безбагажных билетов в итоге переплатили, потому что все же решили лететь с багажом (по любой причине – шопинг удался или не вписались в строгие нормы по размерам ручной клади). На доплатах за чемодан, питание и выбор мест перевозчики сейчас прилично зарабатывают.

- Скорее всего, авиакомпании и в 2019 году не будут заметно менять тарифы, а станут активнее продавать платные услуги , - прогнозирует аналитик Kupibilet.ru Андрей Лукашевич.

КРАСНОДАР И КАЛИНИНГРАД – ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

3. Конкуренция на конкретных маршрутах.

Появление новых рейсов очень сильно влияет на цены на авиабилеты в России. Если раньше на маршруте было два перевозчика, а стало три – пассажиров будут переманивать более низкими ценами. Хотя бы поначалу. А если новичок еще и лоукостер, то и “старичкам” приходится менять тарифы. В среднем появление на линии новой авиакомпании делает билеты дешевле на 30%. Обратный эффект – если перевозчик уходит из аэропорта. Понятно, что у авиакомпаний есть свои игры и без открытия-закрытия новых рейсов.

Так или иначе, если сравнивать не средние цены на авиабилеты в России, а на конкретных маршрутах, то все выглядит очень разнообразно.

Сильнее всего подорожали за год билеты на следующих направлениях (сравнивали январь 2019-го с январем 2018-го, цены на перелет из Москвы в одну сторону):