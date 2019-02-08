Кто вкладывается в будущее России: Андрей Мельниченко возглавил рейтинг крупнейших ненефтегазовых частных инвесторов

Аналитики экономического журнала «Эксперт» подсчитали объемы инвестиций, вложенных отечественными предпринимателями в основные фонды, и составили рейтинг 200 компаний-лидеров. В него вошли российские бизнесмены, больше всего вкладывавшие в экономику страны за последние пять лет.

Изучив экономические интересы участников рейтинга, мы выяснили: охотнее всего отечественные предприниматели вкладываются в нефтяную отрасль. На втором месте по инвестициям — инфраструктура, замыкает тройку промышленность. На основании этих данных «Комсомолка» составила Топ-10 предпринимателей из ненефтегазового сектора, больше всех инвестировавших в развитие производства. В наш рейтинг «национальной ориентированности крупного бизнеса» вошли известные российские бизнесмены, возглавляющие крупнейшие отечественные компании.

Аналитики экономического журнала «Эксперт» подсчитали объемы инвестиций, вложенных отечественными предпринимателями в основные фондФото: Рушан КАЮМОВ

Первое место рейтинга занял Андрей Мельниченко, глава СУЭК, «ЕвроХим» и Сибирской генерирующей компании. За последние пять лет Мельниченко инвестировал в развитие отечественного производства 495 млрд. рублей. Эта сумма стала абсолютным рекордом и составила 25 процентов от общей доли всех инвестиций, сделанных всеми ненефтегазовыми и полусырьевыми компаниями вместе взятыми.

На втором месте рейтинга оказался Владимир Евтушенков (АФК «Система»), третье место занял глава «Норильского никеля» Владимир Потанина.

По оценкам аналитиков, более половины — 55 процентов инвестиций в отечественную экономику приходится на нефтегазовую отрасль. Первые три места в этом секторе занимают компании «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

Еще почти четверть — 23% отечественных инвестиций — были сделаны в энергетическую отрасль и в транспорт. Лидерами в этой сфере являются РЖД, «Росатом» и «Российские сети».

Еще 22 процента вложений были сделаны в нефтегазовую промышленность, а также в потребительские отрасли. Отечественные предприниматели инвестировали в химическую промышленность, добычу угля и металлов, торговлю, обрабатывающие производства, транспортировку грузов.

В секторе угольной промышленности, производства сложных удобрений и металлургии тройкой крупнейших инвесторов стали компании «Норильский никель», «ЕвроХим» и «Северсталь». За пять лет они вложили в капитальное строительство около 3 триллионов рублей. Остальные крупнейшие отечественные предприятия этого сектора, вместе взятые, инвестировали еще 2 триллиона рублей.