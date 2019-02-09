Крепостным крестьянам принадлежало больше природных богатств, чем россиянам 21 века

Удивитесь, но крепостным крестьянам принадлежала гораздо большая часть природных богатств, чем россиянам 21 века. Нефть тогда не добывали, но лес был.

- История лесного законодательства в России идет с 18 века, когда стали устанавливать первые ограничения на вырубку леса, - напоминает читателям КП председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. - Но всегда было написано, что валежник, грибы, ягоды и травы можно собирать беспрепятственно. Так же оставалось и при советской власти, и в Российской Федерации до тех пор, пока в 2006 году не приняли новый Лесной Кодекс. В него были заложены ошибки, в результате которых сборщики даров леса оказались вне закона.

СТРАСТИ ПО ВАЛЕЖНИКУ

Теперь депутаты решили эти ошибки исправить. Пробным камнем стал Закон о сборе валежника в лесу. Он вступил в силу с Нового года. На федеральном уровне закон краток и гласит о том, что валежник собирать можно, а препятствовать этому нельзя. Однако на основе федерального законодательства каждый регион принял свои акты, и получились они во многих случаях издевательскими и абсурдными.

К примеру, в Краснодарском крае гражданин, имеющий намерение собрать валежник, должен уведомить об этом заранее, чтобы при сборе присутствовал чиновник и вел учет собранного вплоть до вывоза из леса.

В Бурятии людей обязали получать разрешения на сбор валежника, в противном случае это будет считаться хищением и попадать под уголовную статью «Кража».

В Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно свободно, но только вручную, без использования какого-либо инструмента.

А в Тверской области установили, что длина палок не должна превышать одного метра. Интересно, сколько контолеров потребуется расставить по опушкам, чтобы измерить каждый прутик?

Как федеральная инициатива могла привести к таким маразмам?

Автор законопроекта, депутат Николай Николаев, затрудняется дать ответ, но знает выход из положения:

- В Лесном кодексе почти полтора десятилетия назад записали, что собирать можно только недревесные ресурсы, а когда их перечисляли, то вспомнили и про мох, и про пни, бересту, камыш, лапник, многое другое, а про валежник просто забыли. В результате в трудном положении оказались жители сел, которые используют его для отопления и экономят таким образом на дровах от 15 до 30 тысяч рублей за зиму. Они оказались вне закона, их можно было штрафовать. Мы законом, который вступил в силу с 2019 года, вернули им валежник. А депутаты в регионах включили привычку регулировать то, что в регулировании не нуждается. Распространенная история: на федеральном уровне никаких ограничений нет, закон принимается для удобства, а на местах его делают неудобным. Первый тревожный сигнал пришел из Иркутской области, от которой я избирался. Там правительство внесло в заксобрание норму о том, что нужно за месяц уведомлять власти о своем намерении собирать валежник. Мы с коллегами из регионального парламента вмешались и все исправили. А когда стали изучать, что напринимали в других регионах, то и там обнаружили массу странных норм.

Николаев обещает разослать письма всем руководителям регионов, где приняты такие законы:

- Надеюсь, что их отменят. Или обоснуют, для чего это сделано. Возьмем закон Тульской области. Вот лежит коряга. Почему ее нельзя распилить на месте, а нужно вытаскивать из леса волоком? Это же вредно для подлеска.

Как стало известно КП, депутаты попросили сенаторов поднять вопрос о валежнике во время встречи с председателем правительства во вторник, 12 февраля.

Госдума рассматривает закон о сборе грибов, ягод и дикорастущих травФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БЕЛЫЕ ВНЕ ЗАКОНА

Закон о дикоросах (ягодах, грибах, целебных травах) на текущей неделе пройдет второе чтение. После его вступления в силу грибники должны получить право продавать собранный урожай, а предприниматели — создавать заготовительные конторы.

По состоянию на 2006 год больших и маленьких заготконтор, скупающих дары леса, в России было до 18 тысяч. После принятия Лесного Кодекса осталось чуть более 700 крупных. Остальные закрылись из-за того, что оказались дважды вне закона. Во-первых, в Кодексе написано, что собирать дикоросы в частном порядке можно только для личных нужд, на продажу — нет. Во вторых, скупать дикоросы у грибников можно только если они собирали их на участке леса, который ты взял в аренду. А с арендой участков предприниматели, как правило, возиться не хотят. Участок с грибными местами стоит в среднем 6 миллионов в год, аренду нужно оплатить минимум на 10 лет вперед. Лишних 60 миллионов у мелких заготконтор не было, вот они и сгинули. Грибники остались без дополнительного заработка, а сбор дикоросов в России упал, по разным подсчетам, в 10-15 раз.

- Закон о дикоросах, который мы планируем принять к началу сезона, очень короткий, - сказал КП Николаев. - Покупка грибов, ягод и дикорастущих трав у людей может осуществляться малыми предприятиями в соответствии с теми формами, которые описаны законами о сельхозкооперации и потребкооперации, чтобы появилась возможность создавать заготовительные конторы. А от дедушек и бабушек, которые продают лукошки с собранными грибами, отстанут. К ним будут подходить в соответствии с Налоговым кодексом, в котором говорится, что доход от собранных дикоросов не облагается налогом.

На федеральном уровне, вроде бы, все гладко. Но не поупражняются ли над законом региональные депутаты, заставив собирателей ягод пересчитывать их при выходе из леса, а грибников — сушить грибы на месте?

ЧЕМ ДУМАЮТ ДЕПУТАТЫ

Собственные корреспонденты КП выяснили, какими были мотивы региональных законодателей, когда они извращали закон о валежнике.

Краснодарский край

На Кубани сбор валежника приравняли к проведению митинга: с 1 января нужно получать разрешение не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого похода, при этом сообщить свои паспортные данные, адрес, телефон, место, время и цель сбора, а также уточнить каким инструментом и как долго вы планируете орудовать. Власти могут одобрить поход или отказать. А после сбора необходимо провести учет валежника лесником, который выдаст сопроводительный документ для предоставления его чиновникам.

Зачем нужно было так усложнять сбор палок, объяснил секретарь комитета краевого парламента по вопросам использования природных ресурсов Андрей Булдин.

- Согласно ФЗ получается, что я могу незаконно ночью свалить дерево, а утром его вполне законно и бесплатно забрать как валежник. Вы же понимаете, к чему это может привести, этого нельзя допустить. С другой стороны, гражданин собрал прицеп валежника и едет по дороге. Его могут остановить полицейские и попросить предоставить документ на древесину, которого у него нет. А ведь незаконная рубка лесных насаждений – уголовное преступление. Благодаря нашему закону ему не придется попадать под подозрение и объяснять происхождение валежника.

Пермский край

При сборе валежника в лесу разрешили пользоваться пилой и топором, но выносить его придется на себе. Использование транспорта запрещено.

- Валежник увидели, остановите машину. Не надо ехать между елками. Пройдите вглубь, распилите валежник на маленькие бревнышки, сносите их в машину и уезжайте обратно, - объяснил сотрудник краевого отдела использования лесов Андрей Зотов.

Бурятия

Республика прославилась намерением сажать сборщиков сухих веток. Появились слухи, что недалеко от деревушки Оронгой поймали местного жителя, который собирал валежник, что его ждет тюремный срок.

- Это неправда! - заявляют в республиканском агентстве лесного хозяйства. - На самом деле, мужчина спилил здоровые деревья, а не сухие ветки. Черному лесорубу грозит до 10 лет лишения свободы, а также штрафы.

Собирать валежник можно не везде.

- Список территорий есть на нашем сайте, - поясняют в агентстве. - Кроме того, в населенных пунктах работают инспекторы, которые разъясняют жителям, где находятся поляны для сбора валежника.

Иными словами хочешь собрать валежник, обратись в ближайшее лесничество. Там объяснят: «Туда ходи, сюда не ходи». В лесах усилят контроль, инспекторы будут патрулировать территории. Увидят в неположенном месте, ждите наказания.

Тверская область

Чиновники областного министерства лесного хозяйства предложили свои требования - длина палок валежника должна составлять не более метра. Однако в Заксобрании Тверской области ответили, что не собираются голосовать за это. Парламентское большинство против ограничений по сбору и тем более метражу валежника. Спорную ситуацию рассматривает согласительная комиссия.

Алтайский край

Как пояснил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов, с 1 января 2019 года валежник в регионе можно заготавливать бесплатно и круглогодично, но если кто-то решил, что на сборе валежника можно построить доходный бизнес, закон это категорически запрещает. Есть и другие ограничения:

– Если дерево сухое, но оно стоит на корню, его нельзя заготавливать на дрова без специального разрешения. Если человек заготавливает на дрова старое упавшее дерево, он обязан забрать все сучки и ветки от него, – пояснил Сергей Серов.

Свердловская область

Закон позволяет собрать хоть целый КамАЗ валежника. Главное - суметь потом доказать, что это - не на продажу, а для личного использования. Но не везде. Например, в лесах под Нижним Тагилом собирать валежник можно только руками.

– Это чтобы массового воровства не было, – объясняют в местном лесничестве. – Нам пока разъяснений об инструменте из правительства региона не пришло, – уточняют в отделе по экологии администрации Нижнего Тагила. – Так что пока мы не рекомендуем идти за валежником с бензопилой. Уже были случаи, когда лесники останавливали таких людей. На самом деле ограничение на сбор валежника в Свердловской области есть только одно – валежник из леса нельзя вытаскивать по земле. Перемещение хлыстов, то есть стволов дерева может повредить подлесок.

Подготовили Артем Гнатенко (КП-Краснодар), Елена Третьякова (КП-Пермь), Ольга Буква, Ирина Тарасова (КП-Тверь), Алексей Кучерявых (КП-Барнаул), Данил Свечков (КП-Екатеринбург).