Дочь Ирины Слуцкой уже выступает в ледовых шоу

Ирина много лет оставалась самой успешной и самой популярной фигуристкой страны. Первыми знаменитую спортсменку поздравят, конечно, супруг Сергей, 11-летний сын Артем и 8-летняя дочка Варвара. Ну а «Комсомолка» позвонила легенде заранее.

- Ирина, поздравляем с днем рождения! Как отметите?

- Спасибо! Да, я дома, буду отмечать в кругу родных и близких мне людей.

- Ваш сын занимается хоккеем, а дочь - фигурным катанием. Варвара обучается под вашим руководством?

- Мои дети оба занимаются в группах, поэтому контролируют их обучение профессиональные тренеры.

- Настроены на спортивную карьеру?

- Невозможно предугадать, профессиональная это будет карьера или нет. Дети занимаются, им нравится, они обучаются искусству определенных видов спорта, и это очень хорошо.

Кстати, Ирина Слуцкая начала заниматься фигурным катанием в четыре года. И ее Варвара встала на коньки в четыре, причем Слуцкая хотела отдать ребенка в художественную гимнастику, а та заявила: «Хочу как мама! И платье хочу!» Характер у Вари мамин - в этом признаются обе. «У меня с детства характер был жесткий. Я была упрямой, если что решила, то ничем меня не проймешь...» - говорит Ирина. Между прочим, в новогодние праздники Ирина и Варвара катались в одном ледовом шоу.

Характер помог фигуристке не потеряться после завершения спортивной карьеры. Сейчас у Ирины Слуцкой семья, школа фигурного катания, собственные шоу, она депутат Московской областной думы. Почти 15 лет Ира работала ведущей шоу и спортивных новостей на Первом канале. Вспоминает, что в самом начале актриса Катя Гусева научила фигуристку, как выглядеть на телеэкране профессионально. Нужно смотреть на гостя «влюбленным взглядом» - для этого нужно считать его реснички. Слуцкая говорит, что помогло!

Справка «КП»

Ирина СЛУЦКАЯ родилась 9 февраля 1979 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории фигуристка-одиночница - семикратная чемпионка Европы.