Дженнифер Энистон отметила 50-летие вместе с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон в выходные с размахом отметила 50-летие: голливудская звезда закатила шикарную вечеринку в банкетном зале отеля Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Поздравить именинницу приехал весь цвет Голливуда, от Джорджа и Амаль Клуни до Сандры Баллок. Среди гостей вечеринки оказался – сюрприз-сюрприз! – и бывший муж Энистон Брэд Питт. Папарацци сфотографировали, как Брэд вышел из машины и зашел в отель, куда к тому времени уже начали стекаться звездные гости.

Актер постарался максимально замаскироваться, чтобы остаться неузнанным, но ему это не удалось. Как сообщает Daily Mail, экс-супруг Энистон был одет в черную рубашку и кепку, которую он постарался натянуть поглубже, чтобы скрыть лицо. То, что Дженнифер прислала приглашение своему бывшему, доказывает, что, хотя в свое время развод был достаточно болезненным для нее, сейчас она с Брэдом в дружеских отношениях.

Дженнифер Энистон - 50, но она по-прежнему огонь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День рождения Энистон можно с уверенностью назвать вечеринкой «бывших»: приглашение на него получила еще одна экс-подруга Брэда Питта – Гвинет Пэлтроу. Актриса приехала поздравить Дженнифер и нос к носу столкнулась с Питтом, с которым она была помолвлена. Они встречались с 1995 по 1997 годы.

- Муж любит повторять: я женился на девушке Брэда Питта, - рассказала как-то актриса в одном из интервью (в то время Гвинет еще была замужем за музыкантом Крисом Мартином).

Брэд и Гвинет были вместе почти три года, из них четыре месяца пара была официально помолвлена. Питт и Пэлтроу сошлись на съемках триллера Дэвида Финчера «Семь», в котором они сыграли супружескую пару.

- Я была безумно влюблена в Брэда, но все рухнуло по моей вине. Я была юной и неопытной. Я жалею о многих решениях и поступках своей молодости, но Брэд определенно был слишком хорош для меня! Теперь мы общаемся как друзья, хотя видимся очень редко, - рассказывала актриса.

С Гвинет Пэлтроу Питт был помолвлен два года. Родители Брэда (на фото) обожали ее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После Гвинет Брэд начал встречаться с Дженнифер Энистон. Они развелись в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей (у Дженнифер было два выкидыша). Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

Говорят, Питта и Энистон помирил Джордж Клуни. В прошлом августе Дженнифер отправилась отдыхать на итальянское озеро Комо. Причем актриса остановилась не где-нибудь, а на вилле своего приятеля Джорджа Клуни. Известно, что Клуни и Брэд Питт – не разлей вода. Возможно, Джен специально решила остановиться у лучшего друга своего экс-супруга, чтобы иметь возможность встретится с Брэдом и поговорить по душам.

К слову, сейчас Питту приписывают отношения с Шарлиз Терон. По словам очевидцев, Брэд и Шарлиз встречаются уже пару месяцев. На вечеринке Энистон белокурой звезды не было – в тот же вечер Терон видели в Берлине, где в эти дни проходит Берлинский кинофестиваль.