Каршеринг по-нашему: В интернете продают фальшивые аккаунты для аренды авто

В моем подъезде живет парень Славик. Он со мной познакомился, когда я купил себе мотоцикл. Оказалось, Славик страсть как любит всякую технику, а красный хромированный чоппер типа моего – вообще, его давняя мечта.

Одно не дает душе парня развернуться на полную. Возраст. Пока подростку 17 лет, и ничего серьезного он легально водить не может.

Но пару дней назад я застукал его паркующимся во дворе на автомобиле из каршеринга.

- У тебя ж прав нет. Ты как за рулем оказался?

- Добрые люди помогли. Купили мне по случаю аккаунт для каршеринга. Ездить я умею - на даче научился. Главное не нарушать, чтобы гаишники не остановили.

- А родители?

- Они не в курсе. Ты же им не скажешь?

Не скажу, потому что все равно не знаю, в какой квартире живет Славик. Но то, что несовершеннолетний так легко получил доступ к авто, это плохо. Год назад, в январе 2018-го, трое школьников попали в больницу, разбив каршеринговую машину, которую они открыли по фейковому аккаунту. До этого был случай, когда подростки устроили ДТП на прокатном авто, не закрытом последним пользователем. Сколько еще таких малолетних водителей колесит по городу?

КАК Я ПОПЫТАЛСЯ КУПИТЬ ДОСТУП НА ЧУЖОЕ ИМЯ

На запрос «купить аккаунт для каршеринга» Яндекс выдает 152 млн. результатов. Интернет сразу показывает адреса сайтов, торгующих учетными записями.

Цены, кстати, вполне себе демократичные: за Яндекс.Драйв просят 1800 руб., за Белку — 1200 руб., за Делимобиль — 1000 руб. Чем популярнее сервис, тем больше ценник.

Захожу на страничку true-carsharing.ru. Все оформлено, как у приличного онлайн магазина. Вот тебе товар — аккаунт. Вот цена. Вот кнопочка «купить». Есть даже описание сделки: «После оплаты вы получите логин и пароль от фейкового аккаунта без баланса. На аккаунт мы даем гарантию 1 месяц, в случае каких-либо проблем - немедленная замена. К аккаунту будет привязана анонимная виртуальная банковская карта для оплаты ваших поездок, её необходимо периодически пополнять».

В уголке сайта значок зеленого щита и надпись: «Продавец проверен. Гарантия — 100%».

Оплата картой через сервис Robokassa. Можно средства с электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Денег перевести. Можно даже через интернет-банк Альфа-банка!

А, черт с ним. Рискну тысячей рублей. Попробую взять аккаунт Делимобиля. У меня такой, правда, есть, только настоящий, но это же все для эксперимента...

Машина системы каршеринга "Делимобиль" в центре Москвы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Деньги я перевел, на сайте true-carsharing.ru после подтверждения оплаты мне дали скачать файл с логином и паролем. Они — кто бы мог подумать — оказались не настоящими. Открыть с их помощью машину не вышло. Даже не то, что открыть — просто в приложение зайти.

Я дернулся было связаться с продавцом, но какое там. Из всех контактов только ссылки на соцсети. Ни телефона, ни адреса. В полицию жаловаться бесполезно — пользование каршерингом по фальшивой учетной записи явно незаконно.

ГДЕ ИСКАТЬ НАСТОЯЩИХ ПРОДАВЦОВ?

- В последнее время мошенники на фейковых аккаунтах обманывают все больше людей, - рассказал «КП» основатель интернет-портала о каршеринге truesharing.ru Юрий Николаев. - Это можно отследить даже по количеству писем мне. Народ жалуется, что покупали у меня учетную запись, она не работает. А я тут ни при чем. Просто аферисты названия своих магазинов делают похожими на мой популярный портал.

И то верно. У Николаева сайт truesharing.ru, а меня кинули в магазине true-carsharing.ru. Похоже.

- Купить просто так в интернете действующий аккаунт каршеринга практически невозможно, - уверен Юрий Николаев. - Я бы сказал, что 19 объявлений из 20 фейковые. Хотя я сам год назад, после длительных поисков и трат на обманщиков, смог раздобыть работающую учетную запись проката.

Сайты интернет-портала о каршеринге и мошенников похожи как близнецы-братья.

Все сайты, вылезающие в топе Яндекса, - разводилово чистой воды. Найти продавца реального аккаунта можно либо на форумах (среди очередных мошенников), либо в даркнете, на тех же сайтах, где продают оружие и наркотики.

Даркнет — это интернет внутри интернета, куда нельзя попасть при помощи обычного браузера, но можно зайти через запрещенный браузер Тор. Но и то, гарантию успеха сделки в даркнете никто не дает. Там все находятся анонимно.

- За последний год много было сделано, чтобы защититься от фейковых аккаунтов, - рассказала «КП» пресс-секретарь Делимобиля Алена Балакирева. - При регистрации надо посылать не только фото документов, но и свое селфи с ними. Перед началом поездки надо указать проверочный код из СМС.

НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ

Есть несколько причин, почему покупают левые аккаунты:

- Чтобы кататься на машине, когда тебе нет 18 лет или у тебя нет прав.

- Бывает взрослым людям с правами отказывают в пользовании каршерингом. Но хочется же. Поэтому народ ищет обходные пути.

- Чтобы не оставлять следы. Обычно же все поездки на каршеринге отслеживаются коммерсантами. Известно, кто, когда, откуда и куда ездил. Не всем это подходит.

- Водитель с фейковым аккаунтом может позволить себе любое лихачество. Штраф ему не придет. Но уйти в отрыв получится один раз — службы безопасности каршеринга блокируют учетные записи опасных водителей.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ФЕЙКОВЫЕ РЕГИСТРАЦИИ?

- Учетную запись могут взломать. Данные пользователя воруются и продаются.

- Можно упросить своего знакомого с правами, не пользующегося каршерингом, завести аккаунт и отдать его вам.

- В том же даркнете вовсю торгуют персональными данными людей. Можно купить фото чужого паспорта и прав. При должной сноровке этого хватит для регистрации в системе проката.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧУЖОЙ УЧЕТКОЙ?

Потому что за это можно получить пожизненный бан в каршеринге. Система поминутного проката пока только развивается, в будущем она станет еще популярнее. Жалко сейчас навсегда лишиться возможности пользоваться этим сервисом. Это как попасть в черный список популярной авиакомпании - ни тебе быстрых прямых рейсов, ни дешевых билетов. Кстати бан — меньшее из зол.

ГИБДД активно тормозит прокатные авто и проверяет водителей — тот ли сидит за рулем, кто указан в приложении. Пользование каршерингом по чужой учетной записи считается угоном. А это уже риск попасть под уголовную статью. И не надо рассказывать, что угон и кража – разные понятия. Друг Славика, которому тот по доброте души позволяет пользоваться своим левым аккаунтом, недавно попался ДПС-никам. На решение проблемы, включая адвоката, папа друга потратил сумму, соизмеримую со стоимостью новой Lada для сына.