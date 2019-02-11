2019-02-11T18:01:42+03:00
Звезды

«Власть» тьмы

На Берлинском фестивале показали острокритический фильм на тему американской политики, который скоро выйдет в российский прокат
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Роль Дика Чейни блестяще исполнил Кристиан Бэйл.Роль Дика Чейни блестяще исполнил Кристиан Бэйл.
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Номинированная на 8 «Оскаров» «Власть» - художественно-публицистическое повествование о том, как изгнанный из Йельского университета лузер по имени Дик Чейни стал ключевой фигурой в американской политике и, во многом, сделал ее такой, какой мы ее сейчас знаем. Алкаш-электрик в минуту короткого просветления дает своей жене (Эми Адамс) обещание перестать быть полным ничтожеством - и вот уже втирается в доверие к Дональду Рамсфелду (Стив Каррелл), министру в администрации Никсона. Руководствуясь почерпнутой от него мудростью никогда не высовываться и держать язык за зубами, он делает потрясающую карьеру в Белом доме - сначала главой администрации при президенте Форде, потом конгрессменом и министром обороны, и наконец - вице-президентом при Буше-младшем (уморительный Сэм Рокуэлл). На последней позиции Чейни удается подмять под себя институт президентства и стать серым кардиналом американской политики, демоном, стоящим за самыми постыдными ее делишками после 11 сентября - в том числе вторжением в Ирак и казнью Саддама Хусейна.

Сцена в Белом доме. Дик Чейни (Кристиан Бэйл) и Джордж Буш-младший (актер Сэм Рокуэлл).

Сцена в Белом доме. Дик Чейни (Кристиан Бэйл) и Джордж Буш-младший (актер Сэм Рокуэлл).

Безжалостный фильм, выполненный в уникальном для биографии ныне живущего политика жанре черной комедии, рисует Чейни в самом прямом смысле бессердечным истуканом - в ключевой сцене у него в хирургических целях вынимают сердце.

Фильм Адама МакКея, лауреата «Оскара» за «Игру на понижение», местами напоминает телепередачу, в которой закадровый голос и титры объясняют нюансы американской политики и карьеры его главного героя. В терминах сегодняшней российской пропаганды эту телепередачу можно было бы назвать американофобской - ее пафос полностью совпадает с тем, что с утра до вечера метелят по нашему ТВ. Даже история с поддельной «пробиркой Колина Пауэлла», из-за которой начался весь сыр-бор в Ираке - война, в которой погибло четыре с половиной тысячи американских солдат и немыслимое количество иракцев - антиамериканская пропаганда в России и «антиамериканский» голливудский фильм трактуют с абсолютно одинаковых позиций.

Исполнитель главной роли Кристиан Бэйл играет Чейни так, что поверить в то, что это загримированный артист иногда просто невозможно. Учитывая политический контекст и качество его перевоплощения, можно предположить, что «Оскар» за главную мужскую роль достанется именно ему.

Власть (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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