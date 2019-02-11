В Москве готовится проект канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал»

В столичном метро к подземным и наземным линиям добавится воздушный маршрут. Между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал» планируют запустить канатную дорогу. В ближайшее время появится проект концессионного соглашения о строительстве трассы. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как следует из презентации проекта, это будет не туристический, а полноценный городской общественный транспорт.

- На градостроительно-земельной комиссии Москвы принято решение о планировке территории пассажирской канатной дороги между Северо-Западным и Северным округами через Химкинское водохранилище, - ранее сообщила «КП» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. – Дорога свяжет две станции метро - «Сходненскую» Таганско-Краснопресненской линии и «Речной вокзал» Замоскворецкой линии. Сейчас уже идет разработка градостроительной документации.

Пассажиры полетят над Химкинским водохранилищем

По ее словам, воздушная линия повиснет на нескольких опорах на суше - около соединяемых станций метро, рядом с Ленинградским шоссе и улицей Свободы. То есть к дну водохранилища сваи крепить не будут. Столичные власти готовы провести конкурс среди желающих строить канатку по концессионному соглашению. Пока инвесторами готовы стать немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr. Предварительно стоимость проекта «потянет» примерно на 4 миллиарда рублей.

- Строительство канатного маршрута может начаться не раньше конца 2019 года, - объяснила Юлиана Княжевская. - До этого мы обязательно проведем публичные обсуждения проекта с жителями.

Сами горожане, как уточнила глава Москомархитектуры, просили связать через Химкинское водохранилище две ветки метро, чтобы уменьшить перепробег машин. Сейчас из Северо-Западного округа приходится выезжать на МКАД, стоять там в пробке, потом по Ленинградскому шоссе поворачивать к Речному вокзалу. Или наоборот - из Северного округа добираться до кольцевой автодороги и дальше на северо-запад. В итоге на каждом объездном маршруте машины едут лишние 10 - 15 километров. А канатная линия будет длиной всего 2,3 километра (см. ТТХ). Разница ощутимая!

Ограничения для строительства канатной дороги. Фото КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Воздушный участок метро свяжут с подземным с помощью единого вестибюля. Скорее всего, за проезд можно будет заплатить, как и в метро с наземкой, то есть обычными билетами и картой «Тройка». Около «Сходненской» и «Речного вокзала» откроют отдельные входные павильоны для пассажиров канатки. В них сделают наземные галереи к платформам станций метро.

ТТХ

Длина маршрута - 2300 метров.

Две станции – они же и станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

Время в пути - около 7 минут.

Интервал движения - 2 - 3 минуты.

Скорость - около 15 метров в секунду.

Каждая кабина рассчитана примерно на 30 человек.

Максимальный пассажиропоток - до 19 тысяч человек в сутки, 1500 человек в час в часы пик.

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