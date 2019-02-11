2019-02-12T01:51:53+03:00
Общество

В Москве готовится проект канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал»

Новая трасса пройдет над Химкинским водохранилищем
Светлана ВОЛКОВА
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Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион `Лужники`.Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион `Лужники`.Фото: Алиса ТИТКО
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В столичном метро к подземным и наземным линиям добавится воздушный маршрут. Между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал» планируют запустить канатную дорогу. В ближайшее время появится проект концессионного соглашения о строительстве трассы. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как следует из презентации проекта, это будет не туристический, а полноценный городской общественный транспорт.

- На градостроительно-земельной комиссии Москвы принято решение о планировке территории пассажирской канатной дороги между Северо-Западным и Северным округами через Химкинское водохранилище, - ранее сообщила «КП» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. – Дорога свяжет две станции метро - «Сходненскую» Таганско-Краснопресненской линии и «Речной вокзал» Замоскворецкой линии. Сейчас уже идет разработка градостроительной документации.

Пассажиры полетят над Химкинским водохранилищем

Пассажиры полетят над Химкинским водохранилищем

По ее словам, воздушная линия повиснет на нескольких опорах на суше - около соединяемых станций метро, рядом с Ленинградским шоссе и улицей Свободы. То есть к дну водохранилища сваи крепить не будут. Столичные власти готовы провести конкурс среди желающих строить канатку по концессионному соглашению. Пока инвесторами готовы стать немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr. Предварительно стоимость проекта «потянет» примерно на 4 миллиарда рублей.

- Строительство канатного маршрута может начаться не раньше конца 2019 года, - объяснила Юлиана Княжевская. - До этого мы обязательно проведем публичные обсуждения проекта с жителями.

Сами горожане, как уточнила глава Москомархитектуры, просили связать через Химкинское водохранилище две ветки метро, чтобы уменьшить перепробег машин. Сейчас из Северо-Западного округа приходится выезжать на МКАД, стоять там в пробке, потом по Ленинградскому шоссе поворачивать к Речному вокзалу. Или наоборот - из Северного округа добираться до кольцевой автодороги и дальше на северо-запад. В итоге на каждом объездном маршруте машины едут лишние 10 - 15 километров. А канатная линия будет длиной всего 2,3 километра (см. ТТХ). Разница ощутимая!

Ограничения для строительства канатной дороги. Фото КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Ограничения для строительства канатной дороги. Фото КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Воздушный участок метро свяжут с подземным с помощью единого вестибюля. Скорее всего, за проезд можно будет заплатить, как и в метро с наземкой, то есть обычными билетами и картой «Тройка». Около «Сходненской» и «Речного вокзала» откроют отдельные входные павильоны для пассажиров канатки. В них сделают наземные галереи к платформам станций метро.

ТТХ

Длина маршрута - 2300 метров.

Две станции – они же и станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

Время в пути - около 7 минут.

Интервал движения - 2 - 3 минуты.

Скорость - около 15 метров в секунду.

Каждая кабина рассчитана примерно на 30 человек.

Максимальный пассажиропоток - до 19 тысяч человек в сутки, 1500 человек в час в часы пик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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