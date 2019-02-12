Самую популярную девочку российского кино покупает Голливуд

По утрам родители отвозят Марту Тимофееву в московскую школу, где она выходит к доске, хихикает на переменках с подружками. А после занятий у 9-летней девочки начинается взрослая жизнь: свой агент, кастинги, репетиции, долгий грим, автографы поклонникам... Такому позавидуют не то что мамочки, которые пытаются продвинуть своих детей в кинобизнесе, но и многие профессиональные актеры. Мама Марты, балерина Большого театра Анна Ребецкая, и папа, музыкант военного оркестра Андрей Тимофеев, такую жизнь для дочери не планировали. Успех юной актрисы начался, как водится, со случайного предложения.

marta_timofeeva_actor_new Марта Тимофеева showreel 2018

- Мы, как и все родители маленьких детей, сделали на память фотосессию, - рассказывает мама Марты - И фотограф предложила отправить снимки знакомому агенту. Тогда нас с Мартой впервые позвали на съемку обложки журнала. Потом связали с другим агентом, который занимается детьми в рекламе и в кино, дочку позвали на первый кастинг и сразу утвердили. История повторилась снова и снова. Так, до 3 лет, Марта снималась в рекламе. А в три года впервые познакомилась с кино - ее пригласили в короткометражку «Тыква». А потом в ее жизни начался большой кинематограф - в картине «Он - дракон» Марта сыграла дочь главных героев.

- И понеслось?

- Да, дальше пошло по нарастающей - каждый год все больше и больше проектов. Когда себя зарекомендуешь, режиссеры иногда даже зовут без проб, потому что хотят именно ее. В общем у Марты сейчас около 47 работ в кино.

Количеству ролей Марты Тимофеевой может позавидовать и взрослый актер, тем более, что фильмы и сериалы, где играла девочка, становились популярными: фильмы «Мифы» и «Легенда о Коловрате», сериалы «Гоголь», «Кровавая Барыня, «Звоните ДиКаприо», «Годунов», «Другие» - он совсем недавно прошел на одном из федеральных телеканалов. Мало того, маленькую актрису уже заметили на Западе.

marta_timofeeva_actor_new Количеству ролей Марты Тимофеевой может позавидовать и взрослый актер

- Позапрошлой зимой дочка сыграла в американском триллере «Welcome to Mercy» («Добро пожаловать в Мерси»), съемки которого проходили в Риге, - продолжает Анна Ребецкая. - Режиссер картины Томми Бертелсен уже пригласил Марту и в свой новый фильм.

Сколько получает ребенок в кино? По словам мамы, озвучивать это она не имеет права - в контракте дочки есть пункт о неразглашении. Но речи о взрослых гонорарах быть не может.

- Заработки детей в десятки раз меньше, чем у взрослых медийных актеров, - объясняет Анна. - У Марты нет особой ставки, она такая же, как у всех детей-актеров. Все, что дочка зарабатывает, мы откладываем ей на счет. Когда она вырастет, тогда и воспользуется. А если Марта просит ей что-то купить, мы не отказываем.

marta_timofeeva_actor_new Марта и Сергей Бадюк на постере фильма "Вий".

- Столько ролей, а как же школа?

- Марта немного пропускает, - признается мама актрисы. - Но мы всегда предупреждаем съемочную группу, что у девочки уроки и сниматься она может во второй половине дня. Нам идут навстречу и, как правило, съемки назначают на выходные или после школы. За Мартой приезжает водитель и везет на площадку.

Марта с родителями.Фото: семейный архив.

Кстати, эта чудесная девочка задействована не только в кино. Она значится приглашенной актрисой в Большом театре, играет главную в детском спектакле «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных». Родители не загадывают, будет ли Марта актрисой, когда вырастет.

- То, что произошло Мартой - случайность. На примерах других детей, которые снимались и были популярны, я вижу, что мало кто остался в профессии. Возможно, им это надоедает еще в детстве. Возможно, с возрастом они теряют свою привлекательность для режиссеров и у них начинается ломка. Надеюсь, у Марты ничего такого не будет. Сейчас все хорошо, роли есть, как будет дальше, не знаем. Примем любой ее выбор.

marta_timofeeva_actor_new Марта играет главную в детском спектакле Путеводитель по оркестру. Карнавал животных в Большом театре

А сама Марта очень хочет стать актрисой.

- Мне это нравится, я хочу продолжать. У меня есть мечта работать актрисой в театре. Мне нравится быть на сцене, - призналась девочка «Комсомолке».

- А сниматься не боишься?

- Нет. Но когда была маленькая, я очень расстраивалась, если что-то не получалось. Теперь я понимаю, что можно сделать еще один дубль.

marta_timofeeva_actor_new Марта на съемках сериала "Салтычиха".

- Что на съемках самое интересное?

- Встречаться с разными актерами, находить новых друзей, ездить в экспедиции - я уже много где была, снималась в разных городах. Мне интересно выполнять трюки - больше всего запомнилось, как я летала и падала в колодец.

- Что делать проще всего?

- Самое легкое, это спать… Хотя нет. У сна тоже есть свои сложности, если спать по-настоящему не хочется. Ты моргаешь с закрытыми глазами и это видно. Нужно что-нибудь вспомнить, тогда можно правда заснуть, у меня такое было. Если в кадре нужно есть, а я голодная, то эта сцена будет прекрасной. А если в сцене много дублей, значит есть нужно много, тогда сложновато. Еще сложно, когда сидишь в киновагончике и долго ждешь, когда тебя позовут в кадр. Для этого нужно иметь хорошее терпение.

- Тебя узнают на улице?

- Да, узнают, иногда просят селфи сделать, иногда даже автограф просят написать прямо на руке.