Ларьки возвращаются: чиновники решили собрать с населения черный нал

Действия экономического блока правительства иногда напоминают внутреннюю политику Китая эпохи Мао, где сначала всей страной бросились истреблять воробьев, а потом начали их разводить. Так и у нас: почти десять лет боролись с ларьками и тонарами, а теперь в Госдуму внесен закон об их возрождении.

Ларьки и палатки снова хотят вернуть на улицы 00:00 00:00

Заместитель министра Виктор Евтухов объясняет это тем, что торговых площадей на душу населения в России осталось вдвое меньше, чем в большинстве европейских стран, а отечественных производителей, которые хотят сбывать свои товары, больше, чем магазинов.

Мнение предпринимателей, желающих вернуться к хорошо забытому старому, для «КП» озвучил первый вице-президент общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владислав Корочкин:

- Ларьки нужно было не убирать, а привести в порядок с точки зрения эстетики, санитарии и законности. Площадки под установку ларьков, в основном, брали самозахватом, они крышевались чиновниками на местах и работали без оформления документов. Если сейчас все будет по закону и на основе понятного регламента, то это создаст новые возможности для развития бизнеса и дополнительные удобства гражданам, которые смогут делать покупки не только в магазинах, а на каждом шагу. Повысится и честность торговли: если вы открываете лоток около своего дома, для своих соседей, то вряд ли станете обсчитывать или предлагать нехороший товар.

По мнению Корочкина, сам по себе снос ларьков был не идеален с точки зрения законности, поскольку противоречит действующей в России свободе торговли, который никто не отменял.

Остается открытым вопрос: как ларьки помогут отечественному производителю? Во время прошлого расцвета лоточной торговли в них продавали, в основном, сигареты, шоколадные батончики и пиво, которые брали с тех же складов, что и крупные сети. Брать на реализацию товары, произведенные силами малого бизнеса, лоточникам было не выгодно, и предпринимателям все равно приходилось искать удачи на городских рынках. Вероятно, так же поступят и сейчас те новые хозяева ларьков, кому удастся получить лицензии на вредные привычки. А без этих лицензий ларек в любом случае станет убыточным.

- Одних граждан снос ларьков только обрадовал, другие привыкли совершенно спокойно обходиться без них. В любом случае, о нуждах населения Минпромторг думает меньше всего, - полагает независимый эксперт, доктор экономических наук Николай Вардуль. - Не думают в правительстве и о бизнесе. Если бы заботились о развитии предпринимательства — можно было предложить хоть какую-то компенсацию или льготы тем, кто владел ларьками перед ночью длинных ковшей. Значит причина инициативы в том, что бюджету элементарно не хватает денег, и экономический блок правительства мучительно придумывает, где бы их еще взять. Ищет все доступные пути, чтобы увеличить розничную торговлю, новые возможности поймать деньги и вернуть их в экономику.

Только и это вряд ли получится. Теоретически, налоги с ларьков действительно могут помочь муниципальным бюджетам. Но на практике 90% торговли в них идет черным налом. А это значит, что вместо прозрачных прозрачной отчетности мы получим теневую, а вместо налогов муниципалитетам лоточники снова начнут платить откаты чиновникам.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы относитесь к возвращению ларьков на улицах?

Дмитрий ПОТАПОВ, предприниматель:

- Для развития экономики - это благо. Малый бизнес сможет вздохнуть посвободнее. Ведь у людей, которые вяжут носочки, перчатки, нет выхода на крупные сети. И это нормально - мы же не просим автозаводы брать болты от кузнеца Ивана. Теперь мелкие производители получат свои точки сбыта.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Наряду со всякими захолустными развалюхами закрылись и ларьки с прессой. Это очень неудобно для людей. Помню, на одной питерской улице было пять газетных киосков, а теперь остался один. Хорошо бы вернуть, как было.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- От ларьков на улице очень много мусора. Все коробки и отходы идут на улицу. В продуктовых торговых точках водятся крысы и тараканы. Только по этой причине старался обходить их стороной.

Как вы относитесь к возвращению ларьков на улицах?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист:

- Очень позитивно. Это возвращение жизни на забетонированную улицу городов. Но за ларьками должен быть санитарный и дизайнерский контроль, чтобы это не превратилось в азиатчину. Когда малый бизнес загнали в торговые центры, многие не потянули аренду и совсем закрыли свое дело.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Посмотрите, кто там обычно работает. Это приезжие-нелегалы. Их там устраивают, проводят оплату мимо налогов и кассы. Вообще такие ларьки подкармливают коррупционеров. Так окормляются все местные участковые и надзорные службы. За деньги дельцы получают любые справки. Такие кормушки точно надо прикрывать.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Можно вернуть магазинчики в метро. Часто покупал себе в подземке бутылку воды или влажные салфетки.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Сделайте лучше рабочие туалеты. Вот за это народ был бы благодарен. А то они или не работают, или закрыты, или, простите, зайти туда невозможно.