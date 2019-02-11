Пропавшего на Украине капитана «Норда» мать случайно встретила в парке

Появление Владимира Горбенко субботним утром в родной Керчи спустя ровно две недели после исчезновения на Украине стало неожиданным даже для самых близких. С тех пор, как 26 января капитан захваченного судна «Норд» вышел из дома родственников в неизвестном направлении, от него не было никаких вестей. «Комсомольская правда» дозвонилась в Керчь матери Горбенко и узнала подробности их встречи.

- Евгения Ануфриевна, где ваш сын был эти 14 дней? Он выходил с вами на связь?

- Ох, дорогие вы мои, если б я могла ответить на этот вопрос. Он только сказал: «Мамочка, даже не спрашивай меня ни о чем! Я дома, я с тобой, я тебя обнял, значит, все хорошо». Эти дни я жила как во сне, ведь Володя меня ни о чем не предупреждал. Последний раз я с ним 26 января говорила по видеосвязи. Он долго не брал трубку, потом ответил - говорит, купался. А оказалось, в тот день никого из родственников не было дома, вот он и ушел...

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- Как ваш сын себя чувствует?

- Выглядит хорошо, явно не обижали его. Накормленный, напоенный, здоровенький. Ведь родственники, у которых он жил на Украине все эти 10,5 месяцев, очень о нем заботились. За свои деньги в частные клиники возили, оплачивали медобследования, анализы, лекарства. Даже МРТ делали. Эти месяцы вдали от дома все-таки не прошли даром, такой стресс пережил. Брата потерял — мой младший сын умер от инсульта 5 мая. Не перенес, когда Володю выкрали из Бердянска.

Со слов матери, все эти 10,5 месяцев на Украине о капитане Горбенко заботились родственники.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Как вы Володю встретили?

- Вы не поверите: я с подругой утром по парку гуляла, гляжу — Вовочка мой идет. Подружка не поверила: «Что ты говоришь? Откуда ему здесь взяться?». А когда он к нам подбежал, я от радости чуть не упала. Они вдвоем меня под руки взяли и домой завели. Я как отошла, давай по кухне метаться, из холодильника все доставать. Первым делом селедкой керченской Вову накормила. С тех пор у нас семейные праздники не прекращаются, каждый день расписан — друзья, родня, члены экипажа. Вчера мои подружки собрались - 10 человек, вареников с картошкой налепили, я холодца наварила. Такой у нас был праздник. А скоро в кафе собираемся, будем стол накрывать человек на 150.

- Чем Владимир займется дома в первую очередь?

- Сейчас они с Машенькой, женой, поехали документы делать, у него ж вообще ничего нет. Полис нужен, чтобы в больницу лечь прокапаться. А вообще, конечно, в море рвется. У нас ведь династия капитанов Горбенко — и муж, и сын покойные капитанами были. Вот только в нашем рыбколхозе работать больше не на чем - «норд» единственным судном был. Вот бы кто-то помог нам, чтоб моряки не сидели без дела. Всем семьи надо кормить.

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