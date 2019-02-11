40 лет исламской революции в Иране: Персы празднуют победу над «Большим Сатаной»

Прошлый год в Иране начинался с массовых антиправительственных митингов, сравнимых по масштабу с акциями 2009 года, когда люди вышли протестовать против итогов президентских выборов (тогда победил Махмуд Ахмадинежад). Надо отдать должное иранским лидерам, им хватило мудрости не совершать ошибок своих арабских коллег и не подавлять протестные акции силой. Откровенных провокаторов, внедренных в толпу для разжигания беспорядков, ловили филигранно, не привлекая внимание. Остальных, недовольных безработицей и высокими ценами, оставили в покое. В конце концов, люди имеют право требовать лучшей жизни.

И вот тут, как мне кажется, кроется то самое, чего не учли затаившие дыхание ненавистники аятолл - иранцы вышли на улицы не крушить, а напомнить, как сильно они эти улицы любят. Как важно им остаться в Иране, а не уехать за лучшей жизнью куда-нибудь в Европу или США. 7 января прошлого года я был в центре Тегерана (к этому времени, кстати, все митинги уже рассосались), и мне рассказывали, как сами демонстранты задерживали мародеров и подстрекателей и сдавали их в полицию.

- Мы хотим жить лучше, а не хуже, - говорил мне один мой иранский товарищ. - Столько наших погибло за ошибки сирийцев. Представь, сколько погибнет, если мы совершим собственные.

Люди имеют право требовать лучшей жизни.Фото: REUTERS

Тем не менее, игнорировать тот факт, что народ устал, нельзя. Недопустимо и даже преступно шапкозакидательство в той непростой экономической и политической ситуации, в которой оказался сегодня Иран. Тем более нельзя забывать, что первые акции прошлогоднего протеста начались в религиозном городе Мешхед, а среди лозунгов были даже антиисламские.

Для некоторых политологов этого оказалось более чем достаточно, чтобы напророчить скорую гибель Исламской республики. Один прогноз был страшнее другого - кто-то даже говорил о начале антиисламской революции в 40-ю годовщину исламской. Которую, кстати, торжественно отмечают сегодня.

Флаги США в Иране сжигают регулярно.Фото: REUTERS

ГРЯДЕТ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

Чего только не происходило в Иране за эти 40 лет: многолетняя война с Ираком, санкции, приведшие к мировой изоляции, постоянное давление извне и попытки посеять панику и хаос внутри страны. Руководство исламского строя демонстрирует невероятную гибкость и способность принимать новое, подобно змее сбрасывая кожу старого и неактуального. Самое главное, что иранский опыт стал прецедентом. Иранцы как бы публично заявили, что король (Вашингтон) - голый. Что можно жить и без Соединенных Штатов и их союзников. А иногда и наперекор им, распространяя свое влияние за рубеж. Так, в Ливане проиранская партия «Хезболла» недавно получила три министерских портфеля. Иран продолжает влиять на ситуацию в Йемене, Ираке и Сирии. И я уже не говорю о беспилотниках и истребителях иранского производства. Таким образом, каждый год существования Исламской республики Иран - это удар по американскому самолюбию.

Более двух миллионов человек вышли на улицы Тегерана 40 лет назад, в 1979-м.Фото: REUTERS

И АМЕРИКА РЕАГИРУЕТ

Реагирует панически, истерично. В прошлом году Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения, заключенного между Ираном и шестью государствами (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Согласно этому договору, Тегеран обязуется не создавать ядерную бомбу, а страны Запада снимают с Ирана санкции. Несмотря на всю прозрачность сделки и приверженность ее условиям других участников, личная неприязнь американского лидера к Ирану, которую он не скрывал с первых дней президентства, а также подстрекательство со стороны Израиля сделали свое дело. Штаты постоянно усиливают антииранские санкции. Но за всем этим, похоже, кроется лишь отсутствие какого-то конкретного плана и страх. «Большой Сатана» уже 40 лет не знает, что делать.