Ребенка вынули из утробы матери и засунули обратно

Врачи в Великобритании вынули ребенка из утробы 26-летней матери, а затем засунули его обратно. Уникальная операция прошла успешно.

Беременная Бетан Симпсон должна родить дочку в апреле. На плановом осмотре УЗИ показало отклонения в развитии плода. В ходе более детального обследования врачи диагностировали у ребенка расщепление позвоночника.

В результате такой аномалии спинной мозг развивается неполноценно в утробе матери, пишет The Mirror. Это может повлиять на способность ребенка ходить.

26-летней Бетан и ее мужу Кирону предложили на выбор несколько вариантов. "Нам предложили не вмешиваться в ход беременности, прервать ее или воспользоваться новой уникальной опцией - прооперировать девочку до момента ее рождения. Мы согласились", - рассказала женщина.

Хирурги вынули ребенка из утробы матери, провели восстановление спинного мозга и затем поместили дитя обратно.Фото: facebook.com

Состояние здоровья ребенка и будущей мамы тщательно проверили, проведя ряд анализов и тестов. Сложность операции заключалась в том, что до настоящего времени данная процедура проводилась только в Бельгии. Бетан взялись оперировать в Лондоне бельгийские и британские хирурги.

Врачи прооперировали Бетан, когда она была на шестом месяце беременности. Хирурги вынули ребенка из утробы матери, провели восстановление спинного мозга и затем поместили дитя обратно в утробу матери. Все прошло успешно. "За мной присматривали самые лучшие хирурги", - заявила счастливая женщина.

Она констатировала, что 80% детей в Англии умирают после того, как их родители узнают о заболевании. Симпсон призвала матерей не пугаться этого диагноза, поскольку, по ее мнению, методы лечения изменились. "Это не смертный приговор. Да, есть риски, что что-то пойдет не так, но, пожалуйста, не думайте, что это не излечимо. Теперь я чувствую, как наш ребенок пинает меня изо дня в день. Моя девочка - особенная, она часть истории", - заключила женщина.