Вспышка-убийца на соседней звезде показала: Солнце может погубить нас в один момент

Астрофизики большой группы, ведомые Стивом Мейрсом (Steve Mairs) из Восточно-азиатской обсерватории на Гавайских островах (East Asian Observatory: Hilo, Hawaii), определили мощность вспышки, которой в 2016 году полыхнула звезда JW 566, расположенная в созвездии Ориона в 1500 световых годах от Солнца. Определили и ужаснулись: она была в 10 миллиардов раз мощнее типичных солнечных вспышек. Случись такая на нашем светиле — Земле пришел бы неминуемый конец. Исторгнутое вещество мгновенно спалило бы все вокруг.

Ученые рассказали о своем открытии в журнале The Astrophysical Journal, в очередной раз посеяв сомнения: а вдруг и Солнце способно на подобную подлость.

Солнце показывало свою мощь несколько раз.

Очень страшно

Опасения возникали и раньше. Два года назад они обострились: СМИ пестрели мрачными прогнозами, мол, конец близок. Ведь тогда - в сентябре - Солнце сильно буянило. Оно несколько дней подряд «плевало» в Землю вспышками класса Х - самого мощного по существующей классификации: от Х1,3 до X 9.3. Они нарушали радиосвязь по всему миру, сопровождавшие вспышки корональные выбросы устраивали магнитные бури, которые приводили к скачкам напряжения, поломкам в электросетях. У некоторых граждан «выбивало» предохранители. А у метеозависимых людей болели головы, учащенно бились сердца, зашкаливало артериальное давление.

Еще страшнее

Куда мощнее была историческая вспышка, которая произошла осенью 1859 года и получила название каррингтоновское событие — по имени английского астронома Ричарда Каррингтона, который первый заметил солнечные пятна, которые ее породили. По приблизительным оценкам каррингтоновская вспышка могла бы претендовать на Х100. От нее вырубался телеграф, из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

Специалисты НАСА и американской академии наук, начиная с 2012 года, регулярно предрекают вспышку масштаба каррингтоновской. А то и мощнее. Ждут ее. По их прикидкам, подобная вспышка наведет в электромагнитном поле Земли постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. И планета погрузится во тьму.

Совсем страшно

А может случиться нечто совсем уж катастрофическое? Легко. Группа японских ученых из университета Нагойи под руководством профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake) изучила срезы древних кедров и дубов, росших в Европе. И обнаружила, что в Средневековье деревья подвергались мощному энергетическому воздействию. В результате чего содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в древесине повысилось в 20 раз.

По годовым кольцам японцы определили, что всплеск излучения пришелся на 775 год. Его источником стала рентгеновская супер-вспышка на Солнце. Ее мощность в 20 раз превосходила ту, которая жгла телеграфные аппараты. То есть, средневековую вспышку можно было бы классифицировать примерно, как Х2000.

Совсем-совсем страшно

Но и это, оказывается, не предел. Космический аппарат Свифт (Swift Mission) недавно зафиксировал вспышку и корональный выброс, которые произошли на звезде, расположенной в 60 световых годах от Земли в системе DG Canum Venaticorum (DG CVn). Исторгнутое вещество было нагрето до 200 миллионов градусов Цельсия. А сама вспышка была в 10 тысяч раз (!) - мощнее самой сильной вспышки, когда-либо наблюдавшейся на Солнце. И полыхнул так не какой-нибудь гигант, а красный карлик - звезда, размер которой значительно уступает солнечному. Если у этой звезды жили инопланетяне, то у них наступил конец света.

- Вспышке, которая случилась в системе DG CVn, можно было бы присвоить индекс X100000, - полагает Стефан Дрейк (Stephen Drake), астрофизик НАСА (astrophysicist at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland).

В фильме "Знамение" наше светило не оставило землянам никаких шансов на спасение.

По словам ученого, открытие свидетельствует: время от времени в нашей галактике случаются так называемые супер-мега-вспышки, несущие апокалипсис.

Вспышка в 10 миллиардов сильнее солнечных на звезде примерно класса Солнца еще одно доказательство тому, что опасения ученых оправданы. Солнце и мы вместе с ним от подобных катаклизмов тоже не застрахованы.